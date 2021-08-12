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Televisão

4ª temporada de 'Sob Pressão' estreia com olhar de esperança para dias melhores

Com a quinta temporada confirmada, série está de volta com médicos em novo hospital e atendendo casos além da covid

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 13:01

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 ago 2021 às 13:01
Sob Pressão: Marjorie Estiano (Carolina) e Julio Andrade (Evandro) estão na série 'Sob Pressão'
Sob Pressão: Marjorie Estiano (Carolina) e Julio Andrade (Evandro) estão na série 'Sob Pressão' Crédito: João Cotta/ Globo
A quarta temporada da série Sob Pressão estreia nesta quinta, 12, na Globo, e promete histórias, mesmo dramáticas, que pretendem passar o sentimento de esperança. Depois dos episódios especiais com a temática covid e os apuros vividos pelos médicos no hospital de campanha, agora eles terão novos desafios profissionais e pessoais.
Filmada no prédio do Jockey Clube Brasileiro, no centro do Rio de Janeiro, sob direção artística de Andrucha Waddington, essa temporada coloca os personagens dentro de um grande hospital, o Edith de Magalhães. Segundo o diretor Andrucha Waddington, a opção por esse novo cenário é o de mostrar também como a saúde pública no País ficou de certa forma paralisada, centrada na pandemia.
"Foi uma opção da gente dar um foco em situações clínicas e eletivas que, de certa forma, ficaram apagadas durante o ano passado", afirmou ele, em entrevista coletiva virtual. Claro que a covid estará presente, mas a ideia é destacar que a saúde pública, em seus diversos setores, continua ativa e os pacientes precisam do atendimento.
Sempre contando com consultoria do médico Márcio Maranhão, autor do livro Sob Pressão - A Rotina de Guerra, que serviu de base para a produção, a série, nesta temporada, trará de temas importantes como o uso indevido de medicamentos, racismo, homofobia, guarda parental, fome, o abandono de pessoas com transtornos mentais e ainda o HIV na terceira idade, que terá Arlete Salles e Ary Fontoura vivendo um casal com aids.
"Toda temporada, a gente constrói em dois pilares: da saúde e da vida pessoal dos personagens", conta o autor Lucas Paraizo, que frisa a força dessa produção, que pôde ser observada já na primeira temporada, quando o tema foi a doação de órgãos. E, segundo dados relatados por Lucas, quando Sob Pressão foi ao ar com esse assunto, a busca por informações pulou de 300 para 8 mil por dia. Sabendo dessa conexão com o público, de um produto de entretenimento que extrapola a ficção, nesta quarta temporada, a série vai abordar a situação dos hemocentros e, a partir daí, promover uma campanha nacional de doação de sangue.
Sob Pressão: Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano) ajudam Rodolfo ( Douglas Cantudo) ) e Miriam ( Yanna Lavigne )
Episódio de estreia de ‘Sob Pressão’ aborda dois temas principais: fome e abandono de pessoas com transtornos mentais Crédito: Globo/João Faissal
Para esta nova temporada, a família e a esperança também soam forte, e não só para o espectador. "Toca em um assunto muito importante para mim, que é a família, a que a gente não escolha, mas que nos escolhe", diz Julio Andrade, o Dr. Evandro, que sempre sonhou ser pai.
E, nesse momento de pandemia, voltar a gravar aflorou sentimentos fortes no elenco. "A gente tremia literalmente o tempo todo trabalhando, imaginando que aquilo tudo era real", revelou Drica Moraes, que vive Dra. Vera. "O Sob Pressão fica o tempo inteiro nos lembrando o que é realmente essencial", avalia Marjorie Estiano, a Dra. Carolina.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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