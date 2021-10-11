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Musical

Timothée Chalamet compartilha 1ª foto caracterizado como Willy Wonka

Ator estrelará musical sobre o personagem de Road Dahl
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 out 2021 às 13:51

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 13:51

O ator Timothée Chalamet vestido com roupas do personagem Willy Wonka
O ator Timothée Chalamet vestido com roupas do personagem Willy Wonka Crédito: Instagram/tchalamet
O ator norte-americano Timothée Chalamet, 25, compartilhou em suas redes sociais, neste domingo (10), sua primeira imagem vestindo as roupas do personagem Willy Wonka. Chalamet irá dar vida ao excêntrico inventor no prelúdio do filme "A Fantástica Fábrica de Chocolates".
Em seu Instagram, ele publicou a imagem e escreveu na legenda: "O suspense é terrível, espero que dure", fazendo referência a uma fala de Wonka, na interpretação do ator Gene Wilder (1933-2016), no filme original de 1971.
Os detalhes da trama ainda não foram revelados, no entanto, o filme da Warner Bros irá mostrar a juventude de Willy Wonka, e explorar como ele se tornou o ilustre fabricante de doces. A produção será um musical, e segundo a Variety, representantes de Chamalet confirmaram que o artista estará dançando e cantando no filme.
Segundo o site Deadline, o ator e comediante Keegan-Michael Key, 50, também fará parte do elenco do filme. O filme será lançado nos cinemas em 17 de março de 2023 e será dirigido por Paul King, que trabalhou em filmes como "As Aventuras de Paddington" (2014), e tem roteiro de Simon Rich, que também esteve em "Divertida Mente" (2015).
O doceiro foi criado por Road Dahl e foi vivido anteriormente por Gene Wilder, no primeiro filme de "A Fantástica Fábrica de Chocolates" (1971) e posteriormente por Johnny Depp, 57, no remake do longa-metragem em 2005.

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