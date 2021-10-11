Dia das Crianças: dicas na TV e no streaming para curtir com os pequenos

"Vlog da Berê - A Fantástica Farmácia de Ondion" estreia segunda temporada no Globoplay Crédito: Globoplay

Feriadão prolongado, com os "rebentos" em casa (fazendo a maior bagunça?), e pinta aquela dúvida "de lei": o que assistir com os pequenos no streaming e na TV, especialmente nesta terça-feira (12), quando é comemorado o Dia das Crianças?

Sempre camarada, o "Divirta-se" preparou dicas de atrações que estão chegando à TV e ao streaming para os meninos e os papais (por que não?) darem uma relaxada no sofá, se entupindo de pipoca e "refri". Tá, os lights podem tomar um suco!

A Globoplay, por exemplo, está com uma programação especial até 15 de outubro, disponibilizando um conteúdo infantil novo por dia. São títulos como "O Inverno Mágico", "Hotel Transilvânia", "Rev & Roll" e "Barbie em o Lago dos Cisnes".

A série "Vlog da Berê - A Fantástica Farmácia de Ondion", uma espécie de spin off de "D.P.A. - Detetives do Prédio Azul" estreia a segunda temporada nesta terça (12). Comandada pela feiticeira Berenice (Nicole Orsini), agora na adolescência, a trama chega com novo cenário, a Fantástica Farmácia Filomilus, em Ondion, local mágico e milenar dedicado aos estudos de alquimias bruxas.

Nesta nova fase, o Vlog dispõe de participações especialíssimas. Para matar as saudades dos fãs, Letícia Pedro retorna como Mila, a primeira capa vermelha do Prédio Azul; Juliana Alves será a Dra. Sigfrida, a renomada alquimista à frente da farmácia; já Livian Aragão chega como Najara, uma bruxa bailarina; e Totia Meireles viverá a tia Theodora, tragicamente mordida pelo filho do Drácula. A atração também estreia no Canal Gloob no dia 17 de novembro e terá exibição semanal.

E tem Maísa Silva, sim, para comemorar o Dia das Crianças! A Netflix estreia nesta terça o bombado "Tudo Por Um Pop Star", baseado no livro homônimo de Thalita Rebouças, uma espécie de "John Hughes de saias" à la brasileira. A história acompanha três amigas do interior que encaram muitos desafios para ir ao show de sua banda favorita. Ainda no elenco, Klara Castanho e Mel Maia.

Sucesso na TV Cultura em 2019, a educativa série "Super Família", de Rodrigo Grota, finalmente chega ao streaming, via Globoplay. A trama é moderna e lança uma pergunta: quais os desafios enfrentados pelas crianças na convivência familiar? Diante das novas configurações familiares, um grupinho descobrirá que viver em família é pura confusão, mas que, nem por isso, deixa de trazer surpresas e descobertas inesperadas.

Todos os 26 episódios da única temporada estão disponíveis no serviço e o elenco traz gente talentosa, como os pequenos Anajú da Silva Santos, Arthur Zanin e João Guilherme Ota.

Ainda no streaming, está disponível em sistema VOD (vídeo on demand), pelo Looke, iTunes e Google Play, a bela animação chinesa "O Rei Macaco – Uma Aventura Mágica" (2020), também em exibição na Amazon Prime para quem possui a assinatura serviço.

No mundo mágico da mitologia oriental, o famoso Rei Macaco é expulso do panteão pelos monges Tang e volta para a montanha sagrada, onde viverá uma grande aventura para recuperar seu lugar. Nesta animação, a história é retratada por meio de brinquedos, que recontam o clássico conto chinês "Jornada ao Oeste", do século XVI.

Esperada especialmente pelos adolescentes, a série "The Astronauts" entrou esta semana em cartaz no canal Nickelodeon, mas está disponível completinha no streaming Paramount +. As exibições na TV acontecem sempre às sextas, a partir das 21h.

A série "The Astronauts" está disponível no canal Nickelodeon e no streaming Paramount + Crédito: Paramount +

Em "The Astronauts", a espaçonave Odyssey II é lançada para investigar um asteroide misterioso que passa pela Terra. É assim que um grupo de crianças se reúne para ver a nave decolar, mas acidentalmente acaba partindo para o espaço sem nenhum treinamento. Com um sistema de inteligência artificial a bordo com defeito, e seus pais assistindo tudo da Terra, os pequenos embarcam em uma jornada de sobrevivência usando apenas inteligência e amizade como ferramentas.

SUCESSO

O Dia das Crianças também promete muita diversão com a presença dos heróis Robin, Estelar, Mutano, Ravena e Ciborgue. Isso porque o Cartoon Network preparou uma maratona de episódios especiais de "Jovens Titãs em Ação".

Nesta segunda (11) e terça (12), a partir das 15h, rola apresentações de alguns dos episódios mais populares da franquia, como o emblemático "Waffles". Sim, aquele que mostra todo o amor de Ciborgue e Mutano pelo quitute que dá nome ao episódio.

Se você é assinante da HBO Max, a diversão ainda é um pouquinho maior. Já está disponível a sexta temporada completa de "Os Jovens Titãs em Ação". Mas, quem prefere uma sessão cinema, pode preparar a pipoca para assistir a dois filmes da franquia: "Os Jovens Titãs assistem a Space Jam" e "Os Jovens Titãs em Ação vs. Os Jovens Titãs", que também estão na plataforma.

MADE IN BRAZIL

Outra boa dica é curtir 0800, ou seja, "de grátis", a programação especial que o Itaú Cultural Play lançou para o Dia das Crianças. São cerca de 36 (!) produções nacionais dedicadas ao público infanto-juvenil. Destaque para os belos "Menino Maluquinho - o Filme" (trailer abaixo) e "Menino Maluquinho 2 - a Aventura", baseados na obra do cartunista Ziraldo. O primeiro tem direção de Fernando Meirelles, o segundo é de Helvécio Ratton.

Também vale a pena dar uma conferida em outras duas produções de Ratton que estão no streaming: "Pequenas Histórias", de 2007, em que, na varanda de uma fazenda, uma senhora (Marieta Severo) conta e tece histórias de humor e magia, e "Segredo Dos Diamantes" (2014), em que o pequeno Angelo e dois amigos saem à caça de um misterioso tesouro perdido do século XVIII.