Vitrine Dia das crianças
Uma seleção de presentes para você fazer bonito com a crinaçada no dia 12 de outubro Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
Para celebrar

Dia das Crianças: 35 opções de presentes para a data

Selecionamos alguns mimos para você presentear seus filhos, sobrinhos, netos, afilhados ou qualquer outra criança no próximo dia 12 de outubro. É só escolher!

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 12:38

O próximo dia 12 de outubro é de festa. Pelo menos para as crianças, que celebram um dia dedicado a elas. E se tem festa, tem que ter presente. Opções não faltam para você surpreender seu filho, sobrinho, neto, afilhado ou qualquer outra criança. Os brinquedos estão no topo da lista. Eles estimulam a imaginação, propõem novas formas de resolver problemas, melhoram a coordenação motora e contribuem para o desenvolvimento social e emocional.
Mas também tem dicas de roupas, acessórios e perfumes. Abaixo, te damos 35 sugestões para surpreender os pequenos na data. Confira e escolha o seu presente.

PARA ELAS

  1. Maiô Infantil, na Marisa. R$ 69,95
  2. Macacão, na Amaro. R$ 159,90
  3. Mini Moto Elétrica MotoStar, na Americanas. R$ 299,99
  4. Super Massa Lancheirinha, da Estrela. R$ 39,99
  5. Boneca Elsa, da Baby Brink. R$ 163,99
  6. Tênis Converse. R$ 179.90
  7. Havaianas Hello Kitty.  R$ 39,99
  8. Boneca Princesa Lola, na  Deu Bossa Design. R$ 240,00
  9. Ipanema Baby Zig. R$ 19,99

PARA ELAS 2

  1. Boneca Ariel Cantora, da Hasbro. R$ 199,00
  2. Colar Baby Ouro Amarelo, da Monte Carlo. R$ 450,00
  3. Sapatilha Bambina, da Capodarte. R$ 133,00
  4. Laptop da Frozen, da Candide. R$ 69,90
  5. Maiô estampado, na C&A. R$ 39,99
  6. Óculos de Sol Colcci Fun. R$299,00 
  7. Hidratante Labial Nivea. R$ 18,90
  8. Boneca LOL Surprise JK, Queen Bee, da Candide. R$ 189,99
  9. Mini Melissa Papete Ping Pong. R$ 169,90

PARA ELES

  1. Regata Rei Leão, na Renner. R$ 39,90
  2. Brinquedo Eu Sou?, da Estrela. R$ 55,99
  3. Luminária de Leitura Articulada, na Imaginarium. R$ 59,90
  4. Almofada Snoopy, na Camicado. R$ 55,99
  5. Tupperware Kit Minions. R$ 79,90
  6. Óculos Ray-Ban Junior, na Sunglass Hut. R$  370,00
  7. Quebra-Cabeça Batman, da Xalingo. R$ 34,99
  8. Quasar Next Colônia Star Wars, de O Boticário. R$  74,90
  9. Kenner Flakes. R$ 89,90

PARA ELES 2

  1. Mochila Sestini. R$ 229,90
  2. Game The Lego Movie Videogame, no Submarino. R$ 112,99
  3. Plush Baby Yoda, da Mattel. R$ 232,06
  4. Boneco Buzz Lightyear com Som, da Toyng. R$ 269,00
  5. Tenda Indoor Trancoso Alikahya, no Westwing. R$ 517,90
  6. Kit Natura Naturé Alegria No Parque. R$ 89,90
  7. Short Praia Mini Pica-Pau, na Reserva. R$ 279,00
  8. Relâmpago McQueen, da Líder Brinquedos. R$ 137,00

Moda Dia das crianças
