Maior roda-gigante e loja vazia alegram Dia das Crianças em shopping

Com exceção da roda-gigante, as demais atividades, como pintura e balões giratórios, são gratuitas, mas com controle da quantidade de pessoas. Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Com a maior roda-gigante indoor da América Latina, o universo lúdico, alegre e colorido do Mundo Bita chegou ao Shopping Vitória, na Capital. Além da atração e das atividades para a criançada se divertir na Praça Central, o Dia das Crianças do mall também vai celebrar a solidariedade. Isso porque a Loja Vazia de Brinquedos estará recebendo doações para instituições filantrópicas com trabalhos sociais no Estado.

As brincadeiras do Mundo Bita vão ser realizadas até o dia 16 de outubro e o ingresso para a roda-gigante custa R$ 20, válido somente para o dia da compra. O brinquedo tem duração aproximada de três a cinco minutos. Crianças menores de 12 anos deverão estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos (o acompanhante não paga ingresso).

Com exceção da roda-gigante, as demais atividades, como pintura e balões giratórios, são gratuitas, mas com controle da quantidade de pessoas.

O horário de funcionamento da programação é de segunda a sexta, das 12h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 20h.

O objetivo da Loja Vazia de Brinquedos é rechear o espaço com doações de brinquedos que serão doados para instituições filantrópicas com trabalhos sociais no Estado. Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Nos fins de semana, o personagem Bita também aparece pessoalmente, com sua cartola e bigode laranja para que a garotada possa viver grandes descobertas. O Meet & Greet será aos sábados e domingos, às 15h, 16h e 17h. Serão três entradas de 30 minutos cada. Diante das medidas de prevenção à Covid-19, o personagem fica isolado em uma área reservada, sem contato com o público.

O evento segue todos os protocolos de segurança necessários, com uso obrigatório de máscaras, distanciamento seguro e procedimentos de higienização e desinfecção constantes.

ESPÍRITO SOLIDÁRIO

Para o Dia das Crianças, o Shopping Vitória também quer espalhar amor e solidariedade. Após o sucesso da Loja Vazia, o shopping reabre a Loja Vazia de Brinquedos, um projeto que acontece há mais de cinco anos e já beneficiou muitas crianças.

O objetivo é rechear a loja com doações de brinquedos que serão doados para instituições filantrópicas com trabalhos sociais no Estado. Os brinquedos podem ser novos ou usados, desde que em bom estado de conservação.

A loja permanece até o dia 17 de outubro, no 2º piso, ao lado da Casa&Video.

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS COM A LOJA VAZIA DE BRINQUEDOS

Apae: período de doações finalizado

período de doações finalizado Amae : doações de 25 a 29/09



doações de 25 a 29/09 Projeto Vovô Chiquinho: doações de 30/09 a 04/10



doações de 30/09 a 04/10 IJBS: doações de 05 a 09/10



doações de 05 a 09/10 Creche Mãe Shirley Alegria: doações de 10 a 13/10



doações de 10 a 13/10 Secri: doações de 14 a 17/10



Os brinquedos doados podem ser novos ou usados, desde que em bom estado de conservação. Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Para juntar forças, uma rede de madrinhas e padrinhos está sendo convocada para apadrinhar o projeto. A madrinha master é a jornalista Roberta Salgueiro.

SOBRE O MUNDO BITA

Em 2010, o designer recifense Chaps Melo criou um personagem apresentador de circo, com bigode laranja e cartola para ilustrar o quarto da filha que ia nascer. Mal sabiam que, oito anos mais tarde, a criação se tornaria protagonista de um desenho animado de sucesso. Com 10 bilhões de visualizações no Youtube e mais de 29 marcas licenciadas no país, o Mundo Bita já é sucesso em nível internacional.

SERVIÇOS

Espaço Mundo Bita

Data: até 16 de outubro

até 16 de outubro Local: Praça Central do Shopping Vitória



Praça Central do Shopping Vitória Horário: de segunda a sexta, das 12h às 22h, sábado, das 10h às 22h e domingo, das 13h às 20h.



de segunda a sexta, das 12h às 22h, sábado, das 10h às 22h e domingo, das 13h às 20h. Valor: R$20,00 para a roda-gigante (crianças menores de 12 anos precisam estar acompanhadas por um responsável adulto e este não paga ingresso). Demais atrações gratuitas.



A Loja Vazia de Brinquedos