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Cinema

Disney lança primeiro trailer de animação ambientada na Colômbia: 'Encanto'

Filme conta história da família mágica Madrigal e todas as músicas serão assinadas por Lin-Manuel Miranda

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 10:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 out 2021 às 10:02
Animação 'Encanto', da Disney, estreia em novembro
Animação 'Encanto', da Disney, estreia em novembro Crédito: Disney
A Disney divulgou o primeiro trailer da nova animação Encanto nesta quinta-feira, 29. O longa chega no cinema no dia 25 de novembro e estreia no Disney+ no dia 24 de dezembro.
Segundo a sinopse, o filme conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, um lugar conhecido como um Encanto. A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com poderes únicos, desde superforça até o dom de curar. Todos, exceto a protagonista Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia está em perigo, a única personagem que não tem poderes mágicos pode ser a última esperança dessa família excepcional.
Com direção de Byron Howard e Jared Bush, os responsáveis por Zootopia, a animação também tem como grande atrativo o fato de que todas as músicas serão assinadas por Lin-Manuel Miranda, autor premiado das canções de Moana e Hamilton.

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