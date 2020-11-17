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Cultura

Sem público, Belas Artes pode fechar em São Paulo

Em rede social, diretor André Sturm pediu apoio: 'É muito mais seguro que um supermercado, que uma agência bancária, uma academia de ginástica'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 16:20

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 16:20

Após mais de seis meses fechados devido à pandemia do novo coronavírus, as salas de cinema da capital paulista voltam a funcionar para o público neste sábado (10). Movimentação no Cine Belas Artes, no centro de São Paulo
Após mais de seis meses fechados devido à pandemia do novo coronavírus, as salas de cinema da capital paulista voltam a funcionar para o público neste sábado (10). Movimentação no Cine Belas Artes, no centro de São Paulo Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
André Sturm, diretor do Petra Belas Artes, escreveu no sábado, 14, nas redes sociais que o cinema que administra deve voltar a fechar. "O público não retornou." Sturm avalia que o tempo fechado, superior ao de outros espaços públicos, causou impressão negativa nas pessoas.
"Infelizmente, os cinemas ficaram (fechados) dois meses a mais que os outros locais, dando a impressão de que são os locais mais perigosos." No fim de semana, o Petra Belas Artes teve 8% do público em comparação com o mesmo período de 2019, diz o diretor. "Não dá para mantê-lo aberto. Como em dezembro ainda é possível suspender os salários e a equipe receber do governo, fecharemos o Belas neste mês", completou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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