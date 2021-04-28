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Cinema

Nova animação da Pixar terá a primeira personagem trans do estúdio

Teste de elenco publicado nas redes sociais revela informação

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 11:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2021 às 11:54
Greg, da animação
Greg, da animação "Out", é o primeiro protagonista LBGT+ em uma produção da Pixar. Estúdio fará outra produção com personagem da sigla Crédito: Divulgação/Pixar
Uma chamada de elenco publicada pela Trans March no Twitter revelou que a Pixar terá sua primeira personagem trans em breve. Segundo a postagem, o estúdio procura uma atriz transexual de 14 a 17 anos para interpretar Jess.
Sem dar mais detalhes sobre a próxima animação da Pixar, a produção busca a atriz para dublar a personagem descrita como "uma garota transgênero de 14 anos, compassiva, engraçada e sempre companheira".
Diante da surpresa dos internautas, a agência que está fazendo a busca para o casting se pronunciou: "Desculpe pessoal, deveríamos ter sido mais específicos sobre como sabemos que isso é real. Conversamos com o diretor de elenco e eles nos enviaram este panfleto. Eles estão entrando em contato com outras organizações também, mas percebemos que somos os primeiros a postar sobre isso", afirmou a equipe de São Francisco.

Em maio de 2020, a Pixar lançou seu primeiro protagonista homossexual. "Out", transmitido pela Disney+, conta a história de Greg, que ainda não teve coragem de revelar aos pais que é gay.

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