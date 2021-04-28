Nova animação da Pixar terá a primeira personagem trans do estúdio

Uma chamada de elenco publicada pela Trans March no Twitter revelou que a Pixar terá sua primeira personagem trans em breve. Segundo a postagem, o estúdio procura uma atriz transexual de 14 a 17 anos para interpretar Jess.

Sem dar mais detalhes sobre a próxima animação da Pixar, a produção busca a atriz para dublar a personagem descrita como "uma garota transgênero de 14 anos, compassiva, engraçada e sempre companheira".

Diante da surpresa dos internautas, a agência que está fazendo a busca para o casting se pronunciou: "Desculpe pessoal, deveríamos ter sido mais específicos sobre como sabemos que isso é real. Conversamos com o diretor de elenco e eles nos enviaram este panfleto. Eles estão entrando em contato com outras organizações também, mas percebemos que somos os primeiros a postar sobre isso", afirmou a equipe de São Francisco.