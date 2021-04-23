AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cinema

Josh Duhamel substitui Armie Hammer em filme com Jennifer Lopez

Hammer foi retirado do filme após acusações de estupro e canibalismo

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 14:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2021 às 14:52
O ator Josh Duhamel
O ator Josh Duhamel Crédito: Instagram/@joshduhamel
O ator Josh Duhamel, 48, foi visto nas filmagens do filme "Shotgun Wedding", novo longa-metragem de Jennifer Lopez, 51. Duhamel está substituindo o ator Armie Hammer, 34, que foi demitido após acusações de canibalismo e estupro.
Duhamel esteve em produções como "Juntos Pelo Acaso" (2010), "Transformers: O Filme" (2007) e "Com Amor, Simon" (2018). O ator é ex-marido da cantora Fergie, 46. Juntos, eles são pais de Axl Jack Duhamel que tem 7 anos.
Em seu Instagram, a cantora e o diretor do projeto, Jason Moore, pulicaram uma série de fotos dos bastidores do filme. A produção ainda não possui data de estreia, e além de JLo e Duhamel, também estão no elenco Lenny Kravitz, 56, e a atriz brasileira Sonia Braga, 70.
O anúncio de que Hammer seria retirado do filme foi feito em janeiro, e na época, ele respondeu às acusações: "Não estou respondendo a essas declarações porque são besteiras", começou em comunicado.
"Mas, por conta desses ataques perversos que tenho recebido, não posso, em sã consciência agora, deixar meus filhos por 4 meses para rodar um filme na República Dominicana", continuou. Ele negou ter sido demitido da produção.
"A Lionsgate está me apoiando nisso e sou grato a eles por isso", completou fazendo referência ao estúdo de filmagens. Hammer estrelou filmes como "Me Chame Pelo Seu Nome" (2017), "Atentado ao Hotel Taj Mahal" (2018) e "Agente da U.N.C.L.E" (2015).
Com acusações de estupro e canibalismo, Hammer perdeu o contrato com agência de Hollywood. O desligamento aconteceu dias depois do ator deixar o elenco da série da Paramount +, The Offer, drama sobre o clássico "O Poderoso Chefão".
A sequência de negativas a Hammer veio após a revelação de mensagens perturbadoras -- ainda não verificadas -- que foram postadas em uma conta do Instagram administrada por uma mulher que afirma ter se relacionado com o artista.
O conteúdo contém descrições gráficas de fantasias sexuais que incluem abuso e até canibalismo. Desde então, várias outras mulheres disseram que experimentaram trocas semelhantes com ele, que nega as acusações.

Veja Também

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez tentam consertar crise pelos filhos

Bumbum à mostra! Jennifer Lopez fica nua em foto para divulgar música

"A Fazenda 12": Biel diz que já ficou bêbado com Jennifer Lopez

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Famosos jennifer lopez
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados