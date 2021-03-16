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Jennifer Lopez e Alex Rodriguez tentam consertar crise pelos filhos

Cantora e empresário teriam rompido noivado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mar 2021 às 12:31

Publicado em 16 de Março de 2021 às 12:31

Jennifer Lopez, Alex Rodriguez e filhos
Jennifer Lopez, Alex Rodriguez e filhos Crédito: Instagram/@jlo
A cantora Jennifer Lopez, 51, e o astro do beisebol Alex Rodríguez, 45, tentam consertar a crise em torno de seu noivado rompido. Segundo o TMZ, o casal está junto e quer se acertar para que os filhos fiquem bem.
J.Lo é mãe dos gêmeos Emme e Max, 13, enquanto Rodriguez é pai de Natasha, 16, e Ella, 12. Todos eles teriam ficado devastados com as discussões que a família teve na última sexta-feira (12). O furo foi publicado pouco antes pelo site de celebridades Page Six e confirmado pelo TMZ.
Depois que a crise começou, Alex saiu de Miami e foi em direção à cantora na República Dominicana. Por lá, J.Lo grava um filme. A informação de que ambos teriam rompido o noivado foi divulgada pela imprensa dos Estados Unidos na sexta-feira (12).
"Dava para ver que era questão de tempo", disse uma fonte à revista People. "Eles estão presos em seus mundos de negócios, então não é uma ruptura simples. Levou um tempo para eles até mesmo pensarem em acabar tudo."
Lopez e A-Rod, como ele é conhecido, ambos americanos de origem porto-riquenha e dominicana, respectivamente, anunciaram o noivado em 2019, mas tiveram que adiar o casamento duas vezes devido à pandemia de coronavírus.
A-Rod pediu a mão da cantora e atriz com um diamante enorme um ano depois que ela lançou uma música sugestiva que dizia "e o anel, para quando?", que muitos interpretaram como uma dica não muito sutil.

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Mas, embora não tenha havido casamento, o popular casal latino comprou uma mansão de 10 quartos em Star Island, uma das ilhas mais luxuosas e exclusivas de Miami, noticiou a imprensa local em agosto.
Nesta sexta-feira (12), A-Rod postou uma foto sua no Instagram, navegando em um iate nas águas de Miami. "Ignore-me, estou apenas fazendo uma 'sail-fie'", disse na legenda, usando um trocadilho entre navegar (sail) e selfie.
A cantora publicou uma série de antigos clipes dela rindo com grande frescor em entrevistas para a televisão. "Encontre um bom motivo para rir hoje. Envio meu amor a todos vocês", escreveu Lopez.

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