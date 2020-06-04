Filme brasileiro, 'Casa de Antiguidades' está na lista de Cannes

O filme Casa de Antiguidades, de João Paulo Miranda Maria, está entre os 56 longas escolhidos pelo Festival de Cannes que deverão ser exibidos online na 73ª edição do evento, que deveria ter ocorrido em maio, mas foi cancelado por causa do novo coronavírus.
A lista não está dividida entre os concorrentes da categoria principal tampouco da mostra Um Certo Olhar. Assim, não haverá vencedores ou perdedores e nenhum filme ganhará a Palma de Ouro. Estão também na lista The French Dispatch, de Wes Anderson, El Olvido que Seremos, de Fernando Trueba, e Été 85, de François Ozon.
"Essa seleção é um anúncio do cinema de amanhã, que precisa encarar toda esta crise que vivemos", disse Miranda Maria.
AS ATRAÇÕES DE CANNES
- The French Dispatch Wes Anderson
- Éte 85 François Ozon
- True Mothers Naomi Kawase
- Loversrock Steve McQueen
- Mangrove Steve McQueen
- Another Drink Thomas Vinterberg
- Last Words Jonathan Nossiter
- ADN Maïwenn
- Even Im Sang-soo
- El olvido que seremos Fernando Trueba
- Des hommes Lucas Belvaux
- Peninsula Yeon Sang-ho
- The Real Thing Koji Fukada
- Passion simple Danielle Arbid
- Good Man Marie-Castille Mention Schaar
- Les choses quon dit, les choses quon fait Emmanuel Mouret
- John and the Hole Pascual Sisto
- Limbo Ben Sharrock
- Nir Bergman
- Rouge Farid Bentoumi
- Sweat Magnus von Horn
- Teddy Ludovic and Zoran Boukherma
- February Kamen Kalev
- Ammonite Francis Lee
- Médecin de nuit Elie Wajeman
- Enfant terrible Oskar Roehler
- Nadia, Butterfly Pascal Plante
- Eight and a Half Ann Hui Sammo Kam-Bo Hung Ringo Lam Patrick Tam Johnnie To Hark Tsui John Woo Woo-Ping Yuen
- Falling Viggo Mortensen
- Pleasure Ninja Thyberg
- Slalom Charlène Favier
- Casa de Antiguidades João Paulo Miranda Maria
- Broken Keys Jimmy Keyrouz
- Ibrahim Samuel Guesmi
- Daniel Rosenberg
- Gagarine Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
- 16 printemps Suzanne Lindon
- Vaurien Peter Dourountzis
- Garçon chiffon Nicolas Maury
- Si le vent tombe Nora Martirosyan
- On the Way to the Billion Dieudo Hamadi
- The Truffle Hunter Michael Dweck, Gregory Kershaw
- 9 jours à Raqqa Xavier de Lauzanne
- Cévennes Caroline Vignal
- French Tech Bruno Podalydès
- Un triomphe Emmanuel Courcol
- Le Discours Laurent Tirard
- LOrigine du monde Laurent Lafitte
- Aya and The Witch Goro Miyazaki
- Flee Jonas Poher Rasmussen
- Soul Pete Docter, Kemp Powers
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.