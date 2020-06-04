Cinema

Filme brasileiro, 'Casa de Antiguidades' está na lista de Cannes

Evento divulgou lista de longas que concorreriam aos prêmios da edição deste ano, que está cancelada
Redação de A Gazeta

04 jun 2020 às 09:18

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 09:18

Antonio Pitanga estrela Casa de Antiguidades, de João Paulo Miranda Maria. Filme foi indicado para o festival de Cannes 2020
Antonio Pitanga estrela Casa de Antiguidades, de João Paulo Miranda Maria. Filme foi indicado para o festival de Cannes 2020 Crédito: Carlos Eduardo Carvalho/Divulgação
O filme Casa de Antiguidades, de João Paulo Miranda Maria, está entre os 56 longas escolhidos pelo Festival de Cannes que deverão ser exibidos online na 73ª edição do evento, que deveria ter ocorrido em maio, mas foi cancelado por causa do novo coronavírus.
A lista não está dividida entre os concorrentes da categoria principal tampouco da mostra Um Certo Olhar. Assim, não haverá vencedores ou perdedores e nenhum filme ganhará a Palma de Ouro. Estão também na lista The French Dispatch, de Wes Anderson, El Olvido que Seremos, de Fernando Trueba, e Été 85, de François Ozon.
"Essa seleção é um anúncio do cinema de amanhã, que precisa encarar toda esta crise que vivemos", disse Miranda Maria.

AS ATRAÇÕES DE CANNES

  • The French Dispatch  Wes Anderson
  • Éte 85  François Ozon
  • True Mothers  Naomi Kawase
  • Loversrock  Steve McQueen
  • Mangrove  Steve McQueen
  • Another Drink  Thomas Vinterberg
  • Last Words  Jonathan Nossiter
  • ADN  Maïwenn
  • Even  Im Sang-soo
  • El olvido que seremos  Fernando Trueba
  • Des hommes  Lucas Belvaux
  • Peninsula  Yeon Sang-ho
  • The Real Thing  Koji Fukada
  • Passion simple  Danielle Arbid
  • Good Man  Marie-Castille Mention Schaar
  • Les choses quon dit, les choses quon fait  Emmanuel Mouret
  • John and the Hole  Pascual Sisto
  • Limbo  Ben Sharrock
  •  Nir Bergman
  • Rouge  Farid Bentoumi
  • Sweat  Magnus von Horn
  • Teddy  Ludovic and Zoran Boukherma
  • February  Kamen Kalev
  • Ammonite  Francis Lee
  • Médecin de nuit  Elie Wajeman
  • Enfant terrible  Oskar Roehler
  • Nadia, Butterfly  Pascal Plante
  • Eight and a Half  Ann Hui Sammo Kam-Bo Hung Ringo Lam Patrick Tam Johnnie To Hark Tsui John Woo Woo-Ping Yuen
  • Falling  Viggo Mortensen
  • Pleasure  Ninja Thyberg
  • Slalom  Charlène Favier
  • Casa de Antiguidades  João Paulo Miranda Maria
  • Broken Keys  Jimmy Keyrouz
  • Ibrahim  Samuel Guesmi
  • Daniel Rosenberg
  • Gagarine  Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
  • 16 printemps  Suzanne Lindon
  • Vaurien  Peter Dourountzis
  • Garçon chiffon  Nicolas Maury
  • Si le vent tombe  Nora Martirosyan
  • On the Way to the Billion  Dieudo Hamadi
  • The Truffle Hunter  Michael Dweck, Gregory Kershaw
  • 9 jours à Raqqa  Xavier de Lauzanne
  • Cévennes  Caroline Vignal
  • French Tech  Bruno Podalydès
  • Un triomphe  Emmanuel Courcol
  • Le Discours  Laurent Tirard
  • LOrigine du monde  Laurent Lafitte
  • Aya and The Witch  Goro Miyazaki
  • Flee  Jonas Poher Rasmussen
  • Soul  Pete Docter, Kemp Powers

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

