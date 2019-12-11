Confira a lista completa de indicados ao Screen Actors Guild Awards

O Screen Actor Guild Awards, mais conhecido por SAG Awards, anunciou nesta quarta-feira, 11, a sua lista de indicados. Assim como no Globo de Ouro, Robert De Niro ficou de fora da categoria de Melhor Ator, que será disputada entre Joaquin Phoenix, Leonardo Di Caprio e Adam Driver.
O prêmio ocorre no dia 19 de janeiro e reconhece os atores que tiveram desempenho excepcional, tanto no cinema quanto na televisão. Danai Gurira e America Ferrera foram as responsáveis por anunciar os indicados. E apesar de não ter emplacado como melhor ator, De Niro será homenageado na premiação pelos seus trabalhos no cinema.
Já seus colegas de O Irlandês, Joe Pesci e Al Pacino, concorrem ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante, ao lado de nomes como Brad Pitt, Era Uma Vez Em Hollywood e Tom Hanks, Um Lindo Dia na Vizinhança.
Como Melhor Atriz de Cinema, disputam o prêmio Lupita Nyong'o, com o terror Nós, Charlize Theron, com Bombshell e Scarlett Johansson, com História de um Casamento. Além de ter sido indicada como protagonista, Scarlett também concorre como Melhor Atriz Coadjuvante por Jojo Rabbit, ao lado de Jennifer Lopez, de As Golpistas.
Confira a lista completa logo abaixo:
- TV
- Melhor ator de filme para TV ou série limitada
- Mahershala Ali, True Detective
- Russell Crowe, The Loudest Voice
- Jared Harris, Chernobyl
- Jharrel Jerome, Olhos que condenam
- Sam Rockwell, Fosse/Verdon
- Melhor atriz em filme para TV ou série limitada
- Patricia Arquette, The Act
- Toni Colette, Unbelievable
- Joey King, The Act
- Emily Watson, Chernobyl
- Michelle Williams, Fosse/Verdon
- Melhor ator em série de comédia
- Alan Arkin, The Kominsky Method
- Michael Douglas, The Kominsky Method
- Bill Hader, Barry
- Andrew Scott, Fleabag
- Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
- Melhor atriz em série de comédia
- Christina Applegate, Dead to Me
- Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
- Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
- Catherine O'Hara, Schitt's Creek
- Phoebe Waller-Bridge, Fleabag
- Melhor performance em conjunto em série de comédia
- Barry
- Fleabag
- The Kominsky Method
- The Marvelous Mrs. Maisel
- Schitt's Creek
- Melhor atriz em série de drama
- Jennifer Aniston, The Morning Show
- Helena Bonham Carter, The Crown
- Olivia Colman, The Crown
- Jodie Comer, Killing Eve
- Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale
- Melhor ator em série de drama
- Sterling K. Brown, This Is Us
- Steve Carell, The Morning Show
- Billy Crudup, The Morning Show
- Peter Dinklage, Game of Thrones
- David Harbour, Stranger Things
- Melhor performance em conjunto em série de drama
- Big Little Lies
- The Crown
- Game of Thrones
- The Handmaid's Tale
- Stranger Things
- Melhor performance de um grupo de dublês em série de comédia ou drama
- Game of Thrones
- Glow
- Stranger Things
- The Walking Dead
- Watchmen
- CINEMA
- Melhor atriz
- Cynthia Erivo, Harriet
- Scarlett Johansson, História de um Casamento
- Lupita Nyong'o, Nós
- Charlize Theron, Bombshell
- Renee Zellweger, Judy
- Melhor ator
- Christian Bale, Ford v Ferrari
- Leonardo DiCaprio, Era uma vez em... Hollywood
- Adam Driver, História de um Casamento
- Taron Egerton, Rocketman
- Joaquin Phoenix, Coringa
- Melhor atriz coadjuvante
- Laura Dern, História de um Casamento
- Scarlett Johansson, Jojo Rabbit
- Nicole Kidman, Bombshell
- Jennifer Lopez, As golpistas
- Margot Robbie, Bombshell
- Melhor ator coadjuvante
- Jamie Foxx, Just Mercy
- Tom Hanks, Um Lindo Dia na Vizinhança
- Al Pacino, O Irlandês
- Joe Pesci, O Irlandês
- Brad Pitt, Era uma vez em... Hollywood
- Joaquin Phoenix, Coringa
- Melhor elenco
- Bombshell
- O Irlandês
- Jojo Rabbit
- Era uma vez em... Hollywood
- Parasita
- Melhor desempenho de equipe de dublê em filme
- Vingadores: Ultimato
- Ford v Ferrari
- O Irlandês
- Coringa
- Era uma vez em... Hollywood