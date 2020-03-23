Campeões de bilheteria no Brasil vendem só 600 ingressos no fim de semana

Sala de cinema Crédito: Divulgação

Em meio à pandemia do novo coronavírus que se alastra pelo país, cerca de 600 pessoas decidiram ir ao cinema nos últimos dias.

De acordo com a Comscore, empresa que mensura dados relacionados ao audiovisual, o período entre os dias 19 e 22 de março registrou números baixíssimos de público. Foram 594 espectadores nas sessões dos dez principais filmes em cartaz, gerando meros R$ 7.384 em todo o território nacional.

O ranking dos dez longas mais assistidos no fim de semana foi liderado por "Bloodshot", com 166 espectadores, seguido por "O Homem Invisível", "A Maldição do Espelho", "Sonic", "Maria e João: O Conto das Bruxas", "Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica", "Terremoto", "Solteira Quase Surtando", "Dolittle" e "Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa".

Os números podem ser explicados, em parte, pelo receio das pessoas em sair de casa durante a pandemia, frente às recomendações de diversas autoridades para que todos permaneçam em isolamento.