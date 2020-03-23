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Coronavírus

Campeões de bilheteria no Brasil vendem só 600 ingressos no fim de semana

Pandemia de coronavírus causou o fechamento de diversas salas e o adiamento de filmes nacionais e estrangeiros

Publicado em 23 de Março de 2020 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 18:15
Sala de cinema
Sala de cinema Crédito: Divulgação
Em meio à pandemia do novo coronavírus que se alastra pelo país, cerca de 600 pessoas decidiram ir ao cinema nos últimos dias.
De acordo com a Comscore, empresa que mensura dados relacionados ao audiovisual, o período entre os dias 19 e 22 de março registrou números baixíssimos de público. Foram 594 espectadores nas sessões dos dez principais filmes em cartaz, gerando meros R$ 7.384 em todo o território nacional.
O ranking dos dez longas mais assistidos no fim de semana foi liderado por "Bloodshot", com 166 espectadores, seguido por "O Homem Invisível", "A Maldição do Espelho", "Sonic", "Maria e João: O Conto das Bruxas", "Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica", "Terremoto", "Solteira Quase Surtando", "Dolittle" e "Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa".

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Os números podem ser explicados, em parte, pelo receio das pessoas em sair de casa durante a pandemia, frente às recomendações de diversas autoridades para que todos permaneçam em isolamento.
Além disso, contribuem para os resultados o fechamento de diversas salas de cinema pelo país, seja por decisão própria ou por determinação do governo, e o adiamento de importantes estreias nacionais e estrangeiras.

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