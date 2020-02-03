Enquanto coronavírus preocupa, chikungunya já é um problema em Vitória

Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e Zika Crédito: Agência Brasil

O vírus da febre chikungunya, apesar de transmitido por um velho conhecido dos brasileiros, o Aedes aegypti, só começou a circular no Brasil nos últimos seis anos. A doenças tem sintomas parecidos com os da dengue – também com ocorrência elevada na Capital neste verão, com 874 casos suspeitos registrados em 16 dias de janeiro -, mas com um agravante: uma dor articular crônica que pode durar meses.

Os bairros campeões de registros de chikungunya fazem parte da Grande São Pedro: Nova Palestina, com 239 notificações, e São Pedro III, com 61 registros. Já São Pedro I e II acumulam, juntos, 61 casos. Há relatos de famílias inteiras com a doença.

Assim como no caso da dengue, a prevenção mais eficaz é impedir o ciclo de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Como o verão tem sido chuvoso, o acúmulo de água parada se torna ainda mais comum.