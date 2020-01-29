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Emergência Global

OMS convoca reunião para decidir emergência global por coronavírus

De acordo com o que foi divulgado pela organização,  68 casos foram reportados fora da China, onde o vírus se originou, em 15 países

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 17:53
A OMS elogiou a resposta da China ao surto de coronavírus. Crédito: Pixabay
A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu convocar para esta quinta-feira (30) uma reunião de emergência para decidir se declara o surto de coronavírus uma emergência global de saúde pública. "Essa emergência se deve à evidência de aumento dos casos", afirmou o diretor executivo da entidade, Michael Ryan, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 29, em Genebra, na Suíça.
A OMS informou que 68 casos foram reportados fora da China, onde o vírus se originou, em 15 países. Ao todo, 132 morreram em decorrência da doença, todos no país asiático. Para a entidade, é importante que países que ainda não relataram casos estejam preparados para identificá-los. "O contínuo aumento dos casos é uma fonte de preocupação", disse o diretor-geral, Tedros Adhanom.
A organização informou que foram relatados casos de contágio em hospitais na China e que é essencial administrar a situação em Wuhan, epicentro da doença. Ainda segundo a OMS, é muito cedo para estabelecer a taxa de mortalidade do coronavírus.
A OMS elogiou a resposta da China ao surto de coronavírus. Na entrevista coletiva, a entidade informou que o país asiático tem sido transparente no compartilhamento de informações, tanto interna quanto externamente, em contraste com o comportamento observado durante a epidemia de SARS, em 2003.
"Estamos impressionados com o comprometimento do governo chinês", afirmou Michael Ryan.
A organização também revelou que vai enviar uma delegação de especialistas a Wuhan para avaliar a situação da doença, mas ponderou que o grupo vai trabalhar em coordenação com os chineses. "Acreditamos que essa corrente de contágio ainda pode ser interrompida", afirmou.

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