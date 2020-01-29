OMS convoca reunião para decidir emergência global por coronavírus

A OMS elogiou a resposta da China ao surto de coronavírus. Crédito: Pixabay

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu convocar para esta quinta-feira (30) uma reunião de emergência para decidir se declara o surto de coronavírus uma emergência global de saúde pública. "Essa emergência se deve à evidência de aumento dos casos", afirmou o diretor executivo da entidade, Michael Ryan, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 29, em Genebra, na Suíça.

A OMS informou que 68 casos foram reportados fora da China, onde o vírus se originou, em 15 países. Ao todo, 132 morreram em decorrência da doença, todos no país asiático. Para a entidade, é importante que países que ainda não relataram casos estejam preparados para identificá-los. "O contínuo aumento dos casos é uma fonte de preocupação", disse o diretor-geral, Tedros Adhanom.

A organização informou que foram relatados casos de contágio em hospitais na China e que é essencial administrar a situação em Wuhan, epicentro da doença. Ainda segundo a OMS, é muito cedo para estabelecer a taxa de mortalidade do coronavírus.

A OMS elogiou a resposta da China ao surto de coronavírus. Na entrevista coletiva, a entidade informou que o país asiático tem sido transparente no compartilhamento de informações, tanto interna quanto externamente, em contraste com o comportamento observado durante a epidemia de SARS, em 2003.

"Estamos impressionados com o comprometimento do governo chinês", afirmou Michael Ryan.