Reta final do Enem: como lidar com a ansiedade até a prova?

Para muitos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é só na última semana que "a ficha cai". Mas o que torna esses últimos dias tão diferentes?



A reportagem de A Gazeta conversou com a especialista em Educação e Psicanálise Clínica Lívia Scheiner para entender como a mente dos candidatos reage nesta época do ano . De acordo com a psicanalista, a aproximação da prova é o que causa que o corpo reaja antes da mente.





