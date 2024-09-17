André Sampaio busca reeleição em Montanha. Crédito: Redes sociais

Sampaio, que recorre da decisão e aguarda julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES) , enquanto funcionário do Ifes - função que deixou de exercer para concorrer ao cargo de prefeito em 2020 - atuou de forma irregular em relação às licitações do instituto, de acordo com a sentença condenatória citada na decisão da 38ª Zona Eleitoral de Montanha.

Conforme o documento, o prefeito garantiu à empresa de seu sobrinho a vitória nos processos licitatórios, ofendendo “a lei de licitação e os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da impessoalidade”.

Sendo assim, as impugnações apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral (MPE-ES) e pelas coligações “Uma Nova Montanha” (composta por PL e PSD) e “Juntos Podemos Mudar Montanha!” (que reúne Republicanos, PDT, MDB, Podemos, União Brasil, PT, PV, PCdoB, Psol e Rede) foram julgadas procedentes.

Your browser does not support the audio element. Prefeito de Montanha é impedido pela Justiça de disputar reeleição

O argumento utilizado para fundamentar as contestações é o de que a condenação por órgão judicial colegiado por ato de improbidade administrativa é causa de inelegibilidade. Concordando com tal afirmação, o juiz eleitoral ressalta que todos os requisitos que caracterizam a inelegibilidade existem, de fato, no caso, “sendo eles: decisão condenatória, declaração de suspensão dos direitos políticos, pronunciamento por órgão judicial colegiado, ato doloso de improbidade administrativa, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito”.