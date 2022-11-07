Especialistas apontam estratégias para recuperar a aprendizagem

Medidas como exames diagnósticos e atividades de reforço têm se mostrado um caminho para a recuperação Crédito: Way Home Studio/Freepik

Crianças e adolescentes que deixaram de ir à escola antes de concluírem o ano letivo, preocupação com a saúde mental, a queda dos indicadores de aprendizagem e as desigualdades sociais potencializadas. Na opinião de especialistas em educação, esses são alguns dos desafios evidenciados na comunidade escolar durante o enfrentamento à pandemia da Covid-19.

O prejuízo no aprendizado, particularmente, é algo que pode ser mensurado pelos indicadores ruins nas avaliações em larga escala, mas também há estratégias para reverter o quadro. Medidas como exames diagnósticos e atividades de reforço têm se mostrado um caminho para a recuperação.

Impactos na escola

Na fase mais crítica da pandemia, as escolas recorreram à tecnologia e os conteúdos das aulas eram oferecidos em canais de TV aberta e na tela do celular. Para alguns alunos, foram entregues materiais impressos.

Mas nem todos os matriculados tiveram acesso ao ensino no período de maior isolamento social. E essa realidade prejudicou a compreensão e a absorção de conteúdo.

A gerente de implementação e porta-voz do Itaú Social, Tatiana Bello, atesta que o impacto negativo no processo de aprendizagem foi provocado pelo afastamento presencial das escolas, quando muitas redes adotaram estratégias educacionais não presenciais.

“Muitos estudantes usaram a tecnologia, mas tivemos outros sem essa possibilidade porque infelizmente ainda não há acesso de forma equitativa no nosso país. No retorno às escolas, percebemos as perdas de aprendizagem”, explica Tatiana.

Para o coordenador de Políticas Educacionais do Movimento Todos Pela Educação, Ivan Gontijo, é importante destacar que os problemas já existiam, mas foram potencializados devido à Covid-19.

“Um dos desafios é trazer os alunos de volta à escola porque houve aumento da evasão escolar, muito por conta do ensino remoto. O Brasil está passando por uma situação econômica difícil. Há estudantes do ensino médio tendo de conciliar escola com trabalho. O desafio é garantir que todo mundo que deveria estar na escola esteja de fato”, frisa.

Curto e longo prazo

Outro fator que preocupa é a saúde mental dos estudantes que, na opinião dos especialistas, foi abalada no período em que o distanciamento social foi adotado. Como alternativas de recuperação do prejuízo causado, Gontijo e Tatiana destacam algumas estratégias a curto e a longo prazo.

"A agenda de curto prazo engloba medidas para conseguir trazer de volta os estudantes que estão fora da escola. São as chamadas buscas ativas que é como eu identifico, comunico às famílias e trago de volta os estudantes. É preciso definir ações que mantenham esse aluno na escola" Ivan Gontijo - Coordenador de Políticas Educacionais do Movimento Todos Pela Educação

Eles sugerem ainda aulas de reforço e recuperação no contraturno, a divisão dos alunos por níveis e não por séries ao longo da semana, fazer turmas mais homogêneas, ampliar o número de escolas em tempo integral, garantir que os estudantes tenham material específico e a formação dos professores.

“É importante fazer uma avaliação diagnóstica para entender o momento da aprendizagem em que os alunos estão e poder reorganizar as atividades educacionais a partir dessa priorização curricular. Assim, será possível fazer o acompanhamento das aprendizagens e, conforme for, ir mudando estratégias para que de fato todos os alunos aprendam”, acrescenta Tatiana.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) aponta que, mesmo diante ao cenário da pandemia de Covid-19, o governo do Estado investiu na área, desde a reestruturação da rede física escolar até a inclusão de novas tecnologias. No âmbito pedagógico, investiu R$ 50 milhões nas escolas públicas da rede, por meio do Programa de Fortalecimento da Aprendizagem, visando aumentar o índice da aprendizagem dos 205.848 mil alunos.

A Sedu afirma, ainda, que os estudantes contam com aulas de nivelamento nas disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e nas áreas de Ciências da Natureza e Humanas.