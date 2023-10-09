Multas ambientais que não saem do papel são incentivo ao desmatamento

Desmatamento registrado durante a operação Mata Atlântica em Pé de 2023 Crédito: MPES/Divulgação

Outros R$ 40 milhões estão perdidos em um labirinto que envolve desde recursos em instâncias judiciais a pendências administrativas. Desse total, R$ 13 milhões já prescreveram ou não serão mais cobrados porque as multas foram canceladas. Dinheiro que seria útil para a recuperação de áreas degradadas, proteção de espécies ameaçadas de extinção e preservação das unidades de conservação do Estado, por meio do Fundo Estadual de Meio Ambiente (Fundema).

Em meio a essa situação de impunidade, na última Operação Mata Atlântica em Pé, realizada no fim de setembro, foi registrado aumento na derrubada de florestas no Estado , principalmente na Região Serrana. Foram 33 hectares de área desmatada flagrados neste ano, contra 30,85 em 2022, conforme dados divulgados pelos órgãos fiscalizadores. Houve a emissão de quase R$ 500 mil em multas para 35 proprietários de terras.

O avanço tecnológico, com a utilização de imagens de satélite, helicópteros e drones, facilita a identificação de áreas degradadas na natureza. Porém, na outra ponta, é preciso que esses crimes sejam efetivamente punidos. Um integrante do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema) admitiu, na reportagem de Natalia Bourguignon, que a demora no julgamento dos processos ocorre por parte dos próprios órgãos ambientais e, assim, muitas multas prescrevem antes de chegar na segunda instância de recurso. O Iema confirma o problema e diz que vem “tomando medidas para reduzi-lo”.