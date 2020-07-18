Leis bem elaboradas podem encurtar as pernas das fake news

A desinformação como estratégia de manipulação não é um fenômeno do século XXI, já tendo sido estruturada em outras bases que não as digitais. Mas a força pulverizadora da internet foi explosiva, como um agente facilitador do acobertamento das redes que estão por trás da publicação de conteúdo falso.

A indústria das fake news serve a quem se dispõe a jogar no campo da desinformação, independentemente de viés ideológico. É a arma dos que desconsideram as regras democráticas para formatar seus projetos de poder. Uma forma esquematizada para ludibriar, que nada tem a ver com liberdade de expressão. É má-fé pura e simples.