Contra corrupção, Brasil não precisa de salvadores da própria pátria

O senador Chico Rodrigues ao lado do presidente Jair Bolsonaro no lançamento do programa Casa Verde e Amarela, em agosto Crédito: Reprodução/Twitter @chicosenador

Quando um senador da República é flagrado com dinheiro na cueca (um eufemismo necessário aqui para reduzir o impacto daquilo que de fato ocorreu), fica a triste constatação de que a corrupção no Brasil atingiu um nível de escatologia que seria impensável dois anos após as eleições que elegeram um presidente e um Congresso tão pautados pela moralidade.

O ano de 2018 talvez tenha testemunhado apenas encenações que conseguiram ser convincentes para conquistar os eleitores, mas acabaram desaguando naquele que é o lugar-comum da vida pública brasileira: o uso do poder em benefício próprio, com a apropriação dos recursos estatais, sem qualquer decoro.

O comportamento de Bolsonaro é o ponto de partida para as constatações da Transparência Internacional de que o país passa por retrocessos no combate à corrupção. O presidente está associado a esse alerta de corpo e alma. As análises dos últimos 12 meses incorporam dois relatórios da organização não governamental que foram enviados na semana passada ao Grupo de Trabalho Anti-Suborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e para o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi). E a credibilidade do país segue assim sendo sucessivamente colocada em xeque na comunidade internacional.

“Os relatórios confrontam diretamente recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre ter ‘acabado’ com a Operação Lava Jato porque em seu governo ‘não há mais corrupção’”, disse a entidade. Em um dos documentos, há destaque para os retrocessos institucionais registrados nos últimos 12 meses. Por 15 anos, a partir das investigações do mensalão em 2005, o Brasil conseguiu se colocar em destaque internacional pelo combate sistemático dos ilícitos.

Da demissão do diretor da Polícia Federal, passando pela perda de independência da Procuradoria-Geral da República e chegando ao desmantelamento de forças-tarefas, essas decisões controversas do atual governo não passaram incólumes ao raio x da Transparência Internacional. Está tudo explicitamente citado no relatório. Nem mesmo os arranjos suspeitos para proteger aliados e familiares escaparam. Mesmo que não haja nada de concreto ligando os atos governamentais aos interesses privados, a mera suspeição é grave demais para a imagem do país.