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Em breve

WhatsApp vai permitir que usuário oculte que está online, diz site

Funcionalidade ainda está em desenvolvimento e não tem data de lançamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jul 2022 às 07:40

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 07:40

WhatsApp deve lançar em breve a opção que permite aos usuários esconder que estão online em seu status no aplicativo. A funcionalidade está sendo testada na versão beta para iOS, sistema operacional da Apple, e ainda não tem data de lançamento. O modo invisível já está disponível nas outras redes sociais da Meta - Instagram e Facebook - e no principal concorrente do WhatsApp, o Telegram.
Segundo o site WABetaInfo, especializado em atualizações do app, a empresa também está testando o recurso nas versões para Android e PC.
A captura de tela divulgada pelo perfil do site no Twitter na última sexta (1º) mostra que a aba "privacidade" das configurações do aplicativo será alterada. A opção "visto por último" passará a ser "visto por último e online". Nessa tela, o usuário vai poder escolher se "todos", "contatos" ou "ninguém" poderá ver o status.
A empresa ainda não confirmou oficialmente o lançamento do recurso.

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