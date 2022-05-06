WhatsApp lança reações com emojis e envio de arquivos de até 2 Gb

O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (5) que a versão mais recente do aplicativo permite que o usuário reaja a mensagens com emojis. O recurso, que está sendo disponibilizado aos poucos para usuários de Android e iOS, dispõe de seis opções por enquanto: joinha, coração, chorando de rir, surpreso, chorando e mãos em oração.

"Estamos felizes em anunciar que agora é possível usar as reações com emojis baixando a última versão do app. As reações são divertidas, rápidas e ajudam a reduzir o excesso de mensagens nos grupos. Vamos seguir melhorando esse recurso, adicionando cada vez mais expressões daqui para frente", disse a empresa em nota.

A funcionalidade já existia no Messenger, do Facebook, e no Telegram, principal concorrente do serviço de mensagens Crédito: Divulgação I Whatsapp

A funcionalidade já existia no Messenger, do Facebook, e no Telegram, principal concorrente do serviço de mensagens. Tanto o WhatsApp quanto o Facebook são controlados pela Meta.

O aplicativo também anunciou que agora será possível enviar arquivos de até 2 Gb por vez pela plataforma -antes, o limite era de 100 Mb.

Outra funcionalidade anunciada é a opção de criar grupos de até 512 pessoas, o que ainda não está disponível no Brasil. Segundo a Folha apurou, o WhatsApp quer lançar grupos que comportam até milhares de pessoas, mas, no país, só após as eleições.