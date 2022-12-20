WhatsApp lança opção para recuperar mensagem apagada por engano

WhatsApp passou a oferecer aos usuários a possibilidade de desfazer o comando de "Apagar mensagem para mim", até cinco segundos após o conteúdo ter sido eliminado.

Segundo Will Cathcart, diretor do WhatsApp, o objetivo da funcionalidade é auxiliar quem gostaria de apagar a mensagem para todos os participantes da conversa, mas apagou somente para si mesmo.

A opção de apagar mensagem para todos continua ativa, e não é possível recuperar o conteúdo na conversa após deletá-lo. É possível apagar textos, vídeos, fotos ou qualquer outro tipo de conteúdo enviado em uma conversa particular ou em grupo. No caso de grupos, os administradores também podem apagar mensagens enviadas pelos participantes, nesse caso, sem a possibilidade de desfazer o comando.

WhatsApp lança opção de desfazer o comando de "Apagar mensagem para mim", até cinco segundos após o conteúdo ter sido eliminado Crédito: Divulgação

Uma das reclamações que o WhatsApp vinha recebendo de seus usuários era a de que, muitas vezes, a intenção era apagar uma mensagem para todos na conversa, mas quando era escolhida a opção "Apagar para mim", por acidente, não era mais possível evitar que os outros participantes vissem o conteúdo, que sumia somente para quem o enviou.