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Até 5 segundos

WhatsApp lança opção para recuperar mensagem apagada por engano

Segundo diretor do app, objetivo na nova função é auxiliar quem gostaria de deletar uma mensagem para todos os participantes da conversa, mas apagou somente para si mesmo. Opção de "apagar mensagem para todos" continua ativa

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 15:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 dez 2022 às 15:30
WhatsApp passou a oferecer aos usuários a possibilidade de desfazer o comando de "Apagar mensagem para mim", até cinco segundos após o conteúdo ter sido eliminado.
Segundo Will Cathcart, diretor do WhatsApp, o objetivo da funcionalidade é auxiliar quem gostaria de apagar a mensagem para todos os participantes da conversa, mas apagou somente para si mesmo.
A opção de apagar mensagem para todos continua ativa, e não é possível recuperar o conteúdo na conversa após deletá-lo. É possível apagar textos, vídeos, fotos ou qualquer outro tipo de conteúdo enviado em uma conversa particular ou em grupo. No caso de grupos, os administradores também podem apagar mensagens enviadas pelos participantes, nesse caso, sem a possibilidade de desfazer o comando.
Mulher segura celular com acesso ao WhatsApp
WhatsApp lança opção de desfazer o comando de "Apagar mensagem para mim", até cinco segundos após o conteúdo ter sido eliminado Crédito: Divulgação
Uma das reclamações que o WhatsApp vinha recebendo de seus usuários era a de que, muitas vezes, a intenção era apagar uma mensagem para todos na conversa, mas quando era escolhida a opção "Apagar para mim", por acidente, não era mais possível evitar que os outros participantes vissem o conteúdo, que sumia somente para quem o enviou.
A plataforma ressalta que depois de passados cinco segundos, o comando não pode mais ser desfeito, e a mensagem será apagada definitivamente e somente para o próprio usuário.

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