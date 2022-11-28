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WhatsApp

WhatsApp cria função para criar conversa com você mesmo

A função está disponível na atualização mais recente do aplicativo, que será disponibilizada aos poucos nas próximas semanas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2022 às 18:00

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 18:00

 O WhatsApp lançou uma função para facilitar que cada usuário possa criar uma conversa com ele mesmo, é uma forma de salvar anotações, links e listas dentro do aplicativo
Mulher segura celular com acesso ao WhatsApp
WhatsApp cria função para criar conversa com você mesmo Crédito: Divulgação
A função está disponível na atualização mais recente do aplicativo, que será disponibilizada aos poucos nas próximas semanas. O caminho é criar uma nova conversa, no ícone que fica no canto de cima, para usuários de iOS, ou na parte de baixo da tela de conversas, no sistema Android.
Em seguida, aparecerá o nome do próprio usuário no topo da lista de opções, junto a seus outros contatos. Basta clicar ali e começar a conversa.
"Essa funcionalidade traz a conveniência de poder enviar notas para sua lista de tarefas, lembretes, listas de compras e qualquer outra anotação que o usuário queira ter acesso facilmente, na palma da sua mão, no aplicativo que ele já usa com frequência", diz o WhatsApp, em comunicado sobre a novidade
No começo da tarde desta segunda (28), a Folha deS.Paulo buscou a atualização nas lojas de aplicativos usando um iPhone e um celular com Android, mas a nova versão ainda não estava disponível.
Até então, uma opção usada para criar conversas individuais no WhatsApp era criar um grupo e, em seguida, remover os demais participantes, deixando apenas o administrador, que passaria a ter um espaço próprio para anotar suas coisas.
Vale lembrar que os celulares possuem aplicativos próprios para anotações pessoais, a exemplo do bloco de notas do iPhone, que possui vários recursos. Também é possível usar o Google Docs, que permite visualizar os arquivos criados no celular em vários dispositivos, incluindo o computador. Ambos são gratuitos.

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