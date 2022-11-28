Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões na quarta-feira (30)
Acumulou

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões na quarta-feira (30)

138 apostadores acertaram cinco números e vão receber R$ 29.679,12 cada um, mas nenhum apostador levou as seis dezenas.
Agência Brasil

28 nov 2022 às 08:58

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 08:58

Bilhetes de aposta da mega-sena Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Ninguém acertou os seis números do concurso 2543 da Mega-Sena, sorteados neste sábado (26). Com o prêmio acumulado, o próximo concurso, na quarta-feira (30), vai sortear R$ 65 milhões.
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 02 - 05 - 27 - 30 - 46 - 53.
No concurso, 138 pessoas acertaram cinco números e receberão R$ 29.679,12. Já 7.475 apostadores acertaram quatro números e receberão R$ 782,74.
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) da quarta-feira, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados