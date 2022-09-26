WhatsApp permite criar link para reunião com até 8 pessoas

WhatsApp vai lançar um recurso que permite criar e entrar em chamadas com apenas um toque. O anúncio foi feito por Mark Zuckerberg, presidente-executivo da Meta, nesta segunda-feira (26).

WhatsApp: aplicativo terá recurso que permite criar link para ingressar em chamadas com até 8 pessoas Crédito: Divulgação

A funcionalidade "Links de Chamadas" vai permitir a criação de links para ingressar em chamadas de áudio ou de vídeo, que poderão ser compartilhados com os contatos.

Agora, os usuários poderão gerar um link de uma reunião, compartilhá-lo em um grupo e esperar os colegas entrarem. O limite de pessoas em uma mesma reunião é oito.

A opção poderá ser acessada dentro da aba "Chamadas" do aplicativo. Para acessá-la, o usuário deve estar usando a versão mais recente do WhatsApp. A funcionalidade começa a ser disponibilizada ainda nesta semana.