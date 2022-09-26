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WhatsApp permite criar link para reunião com até 8 pessoas

A função "Links de Chamadas" vai permitir a criação de links para ingressar em chamadas de áudio ou vídeo. Anúncio foi feito por Mark Zuckerberg nesta segunda (26)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 set 2022 às 16:55

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 16:55

WhatsApp vai lançar um recurso que permite criar e entrar em chamadas com apenas um toque. O anúncio foi feito por Mark Zuckerberg, presidente-executivo da Meta, nesta segunda-feira (26).
WhatsApp tem ajudado a Defensoria Pública Estadual durante a pandemia
WhatsApp: aplicativo terá recurso que permite criar link para ingressar em chamadas com até 8 pessoas Crédito: Divulgação
A funcionalidade "Links de Chamadas" vai permitir a criação de links para ingressar em chamadas de áudio ou de vídeo, que poderão ser compartilhados com os contatos.
Agora, os usuários poderão gerar um link de uma reunião, compartilhá-lo em um grupo e esperar os colegas entrarem. O limite de pessoas em uma mesma reunião é oito.
A opção poderá ser acessada dentro da aba "Chamadas" do aplicativo. Para acessá-la, o usuário deve estar usando a versão mais recente do WhatsApp. A funcionalidade começa a ser disponibilizada ainda nesta semana.
Mark Zuckerberg também disse que os testes para videochamadas em grupo para até 32 pessoas já começaram, mas não informou a previsão de lançamento.

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