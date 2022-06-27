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Tecnologia sinaliza mudanças ainda mais revolucionárias

Na alimentação, a grande inovação que está chegando é a chamada carne artificial, a ser produzida a partir do cultivo em laboratório de células extraídas do próprio animal – sem sacrificá-lo

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 02:00

Públicado em 

27 jun 2022 às 02:00
Luiz Carlos Menezes

Colunista

Luiz Carlos Menezes

Em artigos anteriores, levei ao leitor reflexões acerca da surpreendente mudança de hábitos e costumes da sociedade em razão do rápido avanço da tecnologia. Mudanças que ocorreram nas últimas três décadas e se fizeram sentir nos mais variados segmentos da vida em sociedade.
Em pouquíssimo tempo, vimos esses avanços revolucionando o funcionamento do comércio, da indústria, do setor financeiro e de serviços.
A despeito desse cenário de crise que se alastrou pelo mundo em decorrência da pandemia e da guerra entre a Rússia e a Ucrânia – provocando surpreendente alta dos combustíveis, inflação globalizada, redução da oferta de alimentos, radicalizações políticas e ideológicas etc. – vemos a tecnologia praticamente à margem dessa crise.

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Na realidade, sob vários aspectos, o cenário de crise vem até mesmo servindo para estimular e contribuir para a aceleração desse processo de inovações tecnológicas.
Além das grandes facilidades que a tecnologia até então já proporcionou à humanidade – e hoje estão sendo amplamente desfrutadas – podemos ver um processo contínuo de mudanças sinalizando inovações cada vez mais revolucionárias.
Estamos presenciando o aumento da utilização da internet das coisas, da inteligência artificial, da realidade aumentada, da realidade virtual e do Metaverso. A chegada das impressoras 3D  não só vem revolucionando o setor industrial, como abriu um importante espaço profissional para pequenos empreendedores nos mais variados campos de atividades profissionais.
No setor da saúde, além de um progressivo crescimento da telemedicina e da saúde digital, poderemos ter em breve a tecnologia da Med Bed (Cama Médica), que segundo divulgações recentes será a maior revolução no campo da medicina.
Na alimentação, a grande inovação que está chegando é a chamada carne artificial, a ser produzida a partir do cultivo em laboratório de células extraídas do próprio animal – sem sacrificá-lo –, com características visuais e sabor muito próximo ao da carne hoje consumida.
A dinâmica da tecnologia é surpreendente. Veremos, muito em breve, uma infinidade de outros avanços que vem sendo intensamente estudados e desenvolvidos por especialistas mergulhados na busca de inovações cada vez mais revolucionárias.
Pena que a velocidade e a abrangência dessas inovações não alcancem uma parte considerável da sociedade, principalmente nas idades mais avançadas, onde há um desinteresse e/ou dificuldade para se valerem das facilidades oferecidas pela tecnologia.

Luiz Carlos Menezes

É engenheiro civil, empresário e conselheiro da Ademi-ES. Desenvolvimento urbano, tráfego e mobilidade urbana são os destaques deste espaço. Escreve quinzenalmente, às segundas

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