Inovação é fonte de sucesso para marca de água

A renovação do parque industrial da Água Pedra Azul, com maquinário moderno e tecnologia de ponta, garante uma produção eficiente e segura Crédito: Divulgação/Água Pedra Azul

Manter a credibilidade de uma marca viva na memória do consumidor por décadas e, como resultado de anos de trabalho comprometido, receber o reconhecimento do mercado ao ocupar o primeiro lugar na lembrança dos capixabas quando se fala em “Água Mineral”.

Para a Água Pedra Azul é assim, e a empresa pode comemorar mais uma vez o sucesso construído ao longo de sua trajetória de atuação, na 30ª edição do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta.

“A Água Mineral Pedra Azul busca constantemente o aprimoramento para oferecer o melhor produto. A renovação do parque industrial, com maquinário moderno e tecnologia de ponta, garante uma produção eficiente e segura. Transformamos o agora, pois trabalhamos incansavelmente para isso, a equipe comprometida, feliz e realizada em trabalhar em uma empresa séria, honesta que se preocupa com o bem-estar de todos, dos colaboradores aos consumidores”, ressalta a diretora comercial da empresa, Angela Rambalducci Tavares de Brito.

Para ela, ser considerada uma marca memorável pelo consumidor é uma imensa satisfação, pois demonstra que todo o trabalho está sendo reconhecido, que a verdade e o esforço que da empresa no dia a dia é percebida por aqueles que vivenciam a experiência de consumir a Água Mineral Pedra Azul.

CERTIFICAÇÃO

Nascida em fontes cristalinas entre as montanhas capixabas, a Água Pedra Azul é a única do Espírito Santo com qualidade certificada pela NSF (National Sanitation Foundation), instituição norte-americana que é líder mundial em segurança alimentar e proteção da saúde pública. Além disso, a empresa faz parte da Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais (Abinam), órgão de proteção do consumidor e do mercado de água mineral, e da mais importante organização mundial do setor, o Grupo Internacional das Indústrias de Águas Minerais Naturais da União Europeia (Unesem/Gisemes).

“O meio ambiente sempre foi respeitado, afinal é dele que recebemos a água pura que sacia a nossa sede. A preocupação dos fundadores, José Angelo e Edilene Rambalducci, com a natureza fez com que buscassem proteger todo o entorno da fábrica. Dessa forma, reflorestamos, cultivamos e mantemos todo esse ambiente puro. Além disso, nossa planta conta com placas de energia solar, energia limpa que não agride o meio ambiente. O próximo passo será a parceria com o selo ‘Eu Reciclo’”, pontua Angela.

Como destaca a gestora, o reconhecimento do mercado se deve à entrega que a marca faz de produtos de qualidade, os quais passam por um rigoroso controle diário de inspeção. Mas também se deve à entrega efetiva que a Pedra Azul realiza dos valores sociais e ambientais que ela defende. E a sustentabilidade é o principal deles.

"A grande aposta do setor está em embalagens sustentáveis, cada vez mais a utilização de pré-formas 100% recicladas, gramaturas reduzidas e, ainda, o uso da lata como alternativa do pet. Estamos buscando o selo fiscal para o garrafão de 20 litros" Angela Rambalducci Tavares de Brito - Diretora comercial da Água Mineral Pedra Azul

Para ampliar a conexão da marca com a sociedade e estreitar um diálogo franco com seus consumidores através das pautas sociais importantes para a missão e os valores da empresa, a Água Pedra Azul realiza ações em parceria com a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) e com o Instituto Ponte, que apoia e desenvolve programas sociais na área da educação para jovens em vulnerabilidade social.