Marca de alimento une tradição e inovação para oferecer linha versátil

Versões das Misturas Regina: incremento no portfólio para manter consumidor satisfeito Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

Os produtos Regina fazem parte da mesa dos capixabas há décadas e proporcionam momentos de alegria em família. Excelência, afeto e muito sabor são ingredientes dessa receita de sucesso, construída pela Buaiz Alimentos em uma trajetória de 80 anos marcada pela tradição, pelo vigor e pela inovação.

A solidez da marca – reconhecida no Recall há 27 anos consecutivos como a mais lembrada na categoria – demonstra como a Buaiz Alimentos está em constante movimento, investindo em pesquisa e inovação, lançando produtos, renovando embalagens e acompanhando as tendências de mercado e o desejo do consumidor, além de compartilhar conhecimento e experiências em seus canais de comunicação

A Farinha de Trigo Regina tem versões tradicional, gourmet e integral, permitindo que cada consumidor escolha o produto mais adequado para sua receita. Sempre com foco em oferecer praticidade e versatilidade aos seus clientes, a Buaiz Alimentos também desenvolveu as Misturas Regina, que hoje contam com 14 diferentes sabores, sendo nove de bolos caseiros e cinco de receitas especiais. “Cookies”, “Brownie”, “Chocolate”, “Cenoura” e “Integral Banana e Mel” compõem a linha premium, com destaque para os dois últimos lançamentos, “Mistura para Cookies” e “Mistura para Brownie”, produzidos em parceria com a chef Flavia Gama, da Chocolateria Brasil.

Eduarda Buaiz, diretora-geral da Buaiz Alimentos: "Construímos ao longo da história uma relação afetiva com nossos consumidores" Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

“A marca Regina se destaca pela tradição, pelos produtos de qualidade e por sempre levar novidades à mesa do capixaba. Construímos ao longo da história uma relação afetiva com nossos consumidores, com receitas que atravessam gerações, mas que se mantêm vivas graças aos investimentos que fazemos para sempre apresentar novidades e incorporar a inovação em nosso dia a dia”, reforça a diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz.

Para mostrar como a marca está presente no dia a dia dos consumidores, unindo sabor e praticidade, em diferentes momentos do dia a dia, e em todos os dias da semana, a Buaiz Alimentos está com uma nova campanha da linha de Misturas Regina com o conceito “Misturas Regina, faz seu dia mais gostoso”.

Nova campanha mostra que produto cai bem em todos os dias da semana Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

A campanha traz como peça principal um filme para televisão e internet, intitulado Misturas Regina, que fala sobre a facilidade, a praticidade e a versatilidade do produto. O filme reforça a presença da Buaiz Alimentos na mesa dos capixabas, mostrando como a semana pode ficar mais prática e deliciosa através das Misturas Regina.

“Estamos investindo em diferentes frentes de comunicação e ações promocionais para dar ainda mais visibilidade para as Misturas Regina, gerando conteúdo relevante e experiência para nossos consumidores. Nossas lives no @buaizalimentos no Instagram sempre trazem novidades. As festas juninas e julinas, por exemplo, são inspiração para ações em andamento em pontos de vendas e nas redes sociais, que têm mostrado a versatilidade dos nossos produtos”, pontua Karla Simonetti, gerente de marketing da Buaiz Alimentos.

Farinha de Trigo Regina é referência em seu segmento: preferência capixaba Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação