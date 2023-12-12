WhatsApp agora permite fixar mensagem; veja como fazer

SÃO PAULO - A partir desta terça-feira (12), o WhatsApp passa a permitir fixar uma mensagem em conversas no aplicativo. A opção vale para bate-papo privado e para grupo.

A novidade terá lançamento global durante os próximos dias. Para receber o recurso, o usuário precisa manter o aplicativo atualizado, na Play Store (para donos de smartphone Android) ou na App Store (para iPhones).

No Telegram, esse recurso está disponível desde o ano passado.

Mensagem fixada ficará no topo da conversa, logo abaixo do cabeçalho Crédito: Divulgação/WhatsApp

Para fixar uma mensagem, o usuário deve pressionar o balão e selecionar "Fixar" no menu de opções. Um banner aparecerá com opções de duração da escolha — 24 horas, 7 dias e 30 dias. Sete dias é a escolha padrão.

"A função ajuda os usuários a economizar tempo para encontrar mensagens importantes com mais facilidade", diz o comunicado do WhatsApp. A opção vale para envios em texto, enquete, imagem e emojis e não compromete a criptografia de ponta-a-ponta.