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Tecnologia

WhatsApp agora permite fixar mensagem; veja como fazer

Usuário pode guardar mensagens em grupos ou conversas privadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 dez 2023 às 15:13

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 15:13

SÃO PAULO - A partir desta terça-feira (12), o WhatsApp passa a permitir fixar uma mensagem em conversas no aplicativo. A opção vale para bate-papo privado e para grupo.
A novidade terá lançamento global durante os próximos dias. Para receber o recurso, o usuário precisa manter o aplicativo atualizado, na Play Store (para donos de smartphone Android) ou na App Store (para iPhones).
No Telegram, esse recurso está disponível desde o ano passado.
Mensagem fixada ficará no topo da conversa, logo abaixo do cabeçalho Crédito: Divulgação/WhatsApp
Para fixar uma mensagem, o usuário deve pressionar o balão e selecionar "Fixar" no menu de opções. Um banner aparecerá com opções de duração da escolha — 24 horas, 7 dias e 30 dias. Sete dias é a escolha padrão.
"A função ajuda os usuários a economizar tempo para encontrar mensagens importantes com mais facilidade", diz o comunicado do WhatsApp. A opção vale para envios em texto, enquete, imagem e emojis e não compromete a criptografia de ponta-a-ponta.
Em grupos, os administradores têm a opção de selecionar se todos os membros ou apenas os administradores podem fixar uma mensagem.

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