Volkswagen dá férias coletivas por falta de semicondutores

A Volkswagen vai dar férias coletivas de 20 dias para os trabalhadores da produção na planta de São Bernardo do Campo , no ABC, em função da falta de componentes. Os metalúrgicos ficarão fora da fábrica de 9 a 28 de maio. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a medida deve afetar cerca de 2.500 trabalhadores. Essa é a quinta vez em que a empresa é obrigada a dar férias coletivas desde o início da pandemia.

Fábrica da Volkswagen no Brasil. Crédito: Divulgação/Volkswagen

Para o coordenador do sindicato, José Roberto Nogueira da Silva, além dos semicondutores, outros componentes e peças começaram a faltar e afetar a produção na montadora. "Não foi diferente do que está acontecendo em outras fábricas do país. Tem demanda de produção, porém com a escassez de peças a fábrica não consegue atender o consumidor final. Estamos na expectativa da retomada o mais breve possível", diz.

De acordo com a entidade, a Volks conta com cerca de 8.200 trabalhadores, sendo 4.500 na produção. Atualmente a fábrica produz 800 veículos por dia.

A Volkswagen confirmou a adoção das férias coletivas na planta de São Bernardo do Campo, sem dar mais detalhes.

A fábrica no ABC paulista havia voltado a operar em dois turnos em março, após ter tido as atividades reduzidas principalmente pela falta de semicondutores. Em novembro de 2021, a planta Anchieta também foi obrigada a cortar seu ritmo de produção para um turno e colocar cerca de mil colaboradores em lay-off, como é chamada a suspensão temporária de contratos.

Ao jornal alemão "Boersen-Zeitung", um executivo da empresa disse, em abril, que o fornecimento de semicondutores deve melhorar neste ano e ao longo de 2023, mas só deve se normalizar em meados da década. "Vemos uma falta de oferta em 2022 que provavelmente diminuirá um pouco no terceiro ou quarto trimestre. A situação deve melhorar em 2023, mas o problema estrutural ainda não estará totalmente resolvido", disse o executivo.

Desde a pandemia, diferentes fabricantes têm sido obrigados a parar sua linha de produção por conta da falta de componentes. O setor automotivo é um dos principais afetados, mas a falta de semicondutores também impactou outros segmentos, como o de eletrônicos.

O surto recente de Covid-19 na China continua afetando as cadeias de produção. Diversas linhas de fabricação de semicondutores e automóveis foram forçadas a suspender ou reduzir a produção em Xangai e nas regiões vizinhas por causa de controles do vírus e da falta de suprimentos. Uma fabricante de veículos elétricos avisou em 14 de abril que as montadoras chinesas poderão ter que interromper a produção em maio se as paralisações persistirem na área de Xangai.