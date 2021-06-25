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Imposto de Renda

Veja a proposta da nova tabela do IR e como ela afeta quanto você paga

Projeto entregue ao Congresso aumenta a faixa de isenção de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 15:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jun 2021 às 15:49
A partir das 9 horas desta terça-feira (8), estará disponível para consulta o quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2019
Proposta do governo aumenta faixa de isenção do IR para R$ 2,5 mil Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
O governo divulgou nesta sexta-feira (25) a proposta de uma nova tabela do Imposto de Renda Pessoa Física, com ampliação da faixa de isenção e novos critérios para incidência das outras alíquotas.
O aumento da isenção do IR das pessoas físicas é uma promessa antiga do presidente Jair Bolsonaro. Ele falava em isentar quem ganha até cinco salários mínimos (atualmente, R$ 5.500), mas a proposta não chegou nem na metade desse valor (R$ 2.500).
Compare a tabela atual com a proposta, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso:

TABELA ATUAL DO IMPOSTO DE RENDA

  • Isento: até R$ 1.903,98
  • 7,5%: R$ 1.903,99 - R$ 2.826,65
  • 15%: R$ 2.826,66 - R$ 3.751,05
  • 22,5%: R$ 3.751,06 - R$ 4.664,68
  • 27,5%: Acima de R$ 4.664,68

NOVA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA, SEGUNDO PROJETO DO GOVERNO FEDERAL

  • Isento: Até R$ 2.500 
  • 7,5%: R$ 2.500,01 - R$ 3.200
  • 15%: R$ 3.200,01 - R$ 4.250
  • 22,5%: R$ 4.250,01 - R$ 5.300
  • 27,5% Acima de R$ 5.300,01

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ENTENDA COMO FICARÁ POR FAIXA DE RENDA

  • Renda: R$ 1.500,00
  • Quanto paga hoje: R$ 0,00
  • Quanto pagará com a proposta: R$ 0,00
  • Redução no imposto: 0%
  • Renda: R$ 2.000,00
  • Quanto paga hoje: R$ 7,20
  • Quanto pagará com a proposta: R$ 0,00
  • Redução no imposto: 100%
  • Renda: R$ 2.500,00
  • Quanto paga hoje: R$ 44,70
  • Quanto pagará com a proposta: R$ 0,00
  • Redução no imposto: 100%
  • Renda: R$ 3.000,00
  • Quanto paga hoje: R$ 95,20
  • Quanto pagará com a proposta: R$ 37,50
  • Redução no imposto: 60,6%

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  • Renda: R$ 3.500,00
  • Quanto paga hoje: R$ 170,20
  • Quanto pagará com a proposta: R$ 97,50
  • Redução no imposto: 42,7%
  • Renda: R$ 4.000,00
  • Quanto paga hoje: R$ 263,87
  • Quanto pagará com a proposta: R$ 172,50
  • Redução no imposto: 34,6%
  • Renda: R$ 4.500,00
  • Quanto paga hoje: R$ 376,37
  • Quanto pagará com a proposta: R$ 266,25
  • Redução no imposto: 29,3%
  • Renda: R$ 5.000,00
  • Quanto paga hoje: R$ 505,64
  • Quanto pagará com a proposta: R$ 378,75
  • Redução no imposto: 25,1%
  • Renda: R$ 6.000,00
  • Quanto paga hoje: R$ 780,64
  • Quanto pagará com a proposta: R$ 638,75
  • Redução no imposto: 18,2%
  • Renda: R$ 7.000,00
  • Quanto paga hoje: R$ 1.055,64
  • Quanto pagará com a proposta: R$ 913,75
  • Redução no imposto: 13,4%
  • Renda: R$ 10.000,00
  • Quanto paga hoje: R$ 1.880,64
  • Quanto pagará com a proposta: R$ 1.738,75
  • Redução no imposto: 7,5%
  • Renda: R$ 15.000,00
  • Quanto paga hoje: R$ 3.255,64
  • Quanto pagará com a proposta: R$ 3.113,75
  • Redução no imposto: 4,4%
  • Renda: R$ 20.000,00
  • Quanto paga hoje: R$ 4.630,64
  • Quanto pagará com a proposta: R$ 4.488,75
  • Redução no imposto: 3,1%
Fonte: Ministério da Economia

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