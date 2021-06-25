Veja a proposta da nova tabela do IR e como ela afeta quanto você paga

O governo divulgou nesta sexta-feira (25) a proposta de uma nova tabela do Imposto de Renda Pessoa Física, com ampliação da faixa de isenção e novos critérios para incidência das outras alíquotas.
O aumento da isenção do IR das pessoas físicas é uma promessa antiga do presidente Jair Bolsonaro. Ele falava em isentar quem ganha até cinco salários mínimos (atualmente, R$ 5.500), mas a proposta não chegou nem na metade desse valor (R$ 2.500).
Compare a tabela atual com a proposta, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso:
TABELA ATUAL DO IMPOSTO DE RENDA
- Isento: até R$ 1.903,98
- 7,5%: R$ 1.903,99 - R$ 2.826,65
- 15%: R$ 2.826,66 - R$ 3.751,05
- 22,5%: R$ 3.751,06 - R$ 4.664,68
- 27,5%: Acima de R$ 4.664,68
NOVA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA, SEGUNDO PROJETO DO GOVERNO FEDERAL
- Isento: Até R$ 2.500
- 7,5%: R$ 2.500,01 - R$ 3.200
- 15%: R$ 3.200,01 - R$ 4.250
- 22,5%: R$ 4.250,01 - R$ 5.300
- 27,5% Acima de R$ 5.300,01
ENTENDA COMO FICARÁ POR FAIXA DE RENDA
- Renda: R$ 1.500,00
- Quanto paga hoje: R$ 0,00
- Quanto pagará com a proposta: R$ 0,00
- Redução no imposto: 0%
- Renda: R$ 2.000,00
- Quanto paga hoje: R$ 7,20
- Quanto pagará com a proposta: R$ 0,00
- Redução no imposto: 100%
- Renda: R$ 2.500,00
- Quanto paga hoje: R$ 44,70
- Quanto pagará com a proposta: R$ 0,00
- Redução no imposto: 100%
- Renda: R$ 3.000,00
- Quanto paga hoje: R$ 95,20
- Quanto pagará com a proposta: R$ 37,50
- Redução no imposto: 60,6%
- Renda: R$ 3.500,00
- Quanto paga hoje: R$ 170,20
- Quanto pagará com a proposta: R$ 97,50
- Redução no imposto: 42,7%
- Renda: R$ 4.000,00
- Quanto paga hoje: R$ 263,87
- Quanto pagará com a proposta: R$ 172,50
- Redução no imposto: 34,6%
- Renda: R$ 4.500,00
- Quanto paga hoje: R$ 376,37
- Quanto pagará com a proposta: R$ 266,25
- Redução no imposto: 29,3%
- Renda: R$ 5.000,00
- Quanto paga hoje: R$ 505,64
- Quanto pagará com a proposta: R$ 378,75
- Redução no imposto: 25,1%
- Renda: R$ 6.000,00
- Quanto paga hoje: R$ 780,64
- Quanto pagará com a proposta: R$ 638,75
- Redução no imposto: 18,2%
- Renda: R$ 7.000,00
- Quanto paga hoje: R$ 1.055,64
- Quanto pagará com a proposta: R$ 913,75
- Redução no imposto: 13,4%
- Renda: R$ 10.000,00
- Quanto paga hoje: R$ 1.880,64
- Quanto pagará com a proposta: R$ 1.738,75
- Redução no imposto: 7,5%
- Renda: R$ 15.000,00
- Quanto paga hoje: R$ 3.255,64
- Quanto pagará com a proposta: R$ 3.113,75
- Redução no imposto: 4,4%
- Renda: R$ 20.000,00
- Quanto paga hoje: R$ 4.630,64
- Quanto pagará com a proposta: R$ 4.488,75
- Redução no imposto: 3,1%
Fonte: Ministério da Economia