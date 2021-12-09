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São Paulo

'Vaca magra' é instalada onde estava 'Touro de Ouro' em frente à Bolsa de Valores

A escultura foi instalada no mesmo lugar onde estava o polêmico "Touro de Ouro" e faz faz parte de intervenção de cunho social desenvolvida pela artista em protesto contra a fome
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 dez 2021 às 12:13

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 12:13

Peça de intervenção urbana retrata animal esquelético em tamanho natural
Peça de intervenção urbana retrata animal esquelético em tamanho natural Crédito: Reprodução/ Twitter/ @jornalistaslivres
Uma escultura de vaca magra dourada foi colocada na manhã desta quinta-feira (9) em frente ao prédio da B3, a Bolsa de Valores brasileira, no mesmo local onde estava a estátua Touro de Ouro, na região central da cidade de São Paulo.
A estátua é semelhante às peças da intervenção urbana Vacas Magras, da artista plástica Márcia Pinheiro, cuja conta no Instagram atribuída a ela publicou nesta manhã uma foto da escultura já instalada diante da Bolsa com a afirmação "hoje". Pinheiro não tinha respondido aos pedidos de entrevista da reportagem até a publicação deste texto.
Idealizada em 2011, a intervenção é composta por dez esculturas de vacas esqueléticas e tinha como principal objetivo chamar a atenção para os efeitos da seca na região Nordeste entre 2011 e 2018, diz uma publicação da artista em sua página no Facebook.
As exposições ocorreram em locais de grande visibilidade nas ruas de Fortaleza (CE) ao longo de cinco anos, como shoppings e a Assembleia Legislativa.
Em 16 de novembro, a B3 inaugurou em frente ao seu edifício-sede, na rua 15 de Novembro, uma escultura semelhante à obra conhecida como Touro de Wall Street, instalada há mais de três décadas no distrito financeiro de Nova York.
A versão brasileira foi batizada de Touro de Ouro, pois era dourada. A peça original é de bronze. Chama-se "Charging Bull", que significa touro em investida ou touro que ataca.
Touro Dourado no Centro de São Paulo
"Touro de Ouro" foi retirado por ter sido instalado irregularmente Crédito: B3/Divulgação
O autor da obra comprada pela B3, o arquiteto Rafael Brancatelli, afirma que a sua criação não copia a americana.
O Touro de Ouro, que na verdade era recheado de isopor e recoberto com uma camada de fibra de vidro e colorido com tinta automotiva, permaneceu no local por pouco mais de uma semana. Durante esse período recebeu críticas de ativistas que associavam a imagem à desigualdade em um momento em que o Brasil enfrenta o aprofundamento de uma crise econômica.
A remoção ocorreu após a CPPU (Comissão de Proteção à Paisagem Urbana), da Secretaria Municipal de Urbanismo, concluir que a escultura era uma peça publicitária que descumpria as regras da Lei Cidade Limpa.
Estabelecida na gestão de Gilberto Kassab (2006-2012, PSD), a Lei Cidade Limpa regulamentou a publicidade nas ruas da capital paulista.
Outdoors e pinturas em fachadas que faziam propaganda de empresas e produtos passaram a ser proibidos e as placas e anúncios que identificam as atividades desenvolvidas em prédios e lojas passaram a ter normas rígidas quanto ao tamanho.
Ao avaliar a instalação, membros da CPPU afirmaram que o Touro de Ouro fazia publicidade da marca do seu idealizador, o sócio da XP e presidente da empresa de educação financeira Vai Tourinho, Pablo Spyer --também conhecido por apresentar o programa Minuto Touro de Ouro, na Jovem Pan.
Outros integrantes do conselho destacaram, porém, que a obra atraiu público para a região central, beneficiando o comércio, que havia sido muito prejudicado devido às restrições criadas pelo enfrentamento à pandemia de Covid-19.
O debate dividiu a comissão, com cinco representantes votando pela retirada do touro, e quatro integrantes se posicionando a favor da permanência.
A B3 retirou o Touro de Ouro da rua 15 de Novembro em 23 de novembro e a levou para um depósito, sem revelar planos imediatos para nova exposição.
Procurada, a Subprefeitura Sé não havia informado até o momento se a vaca magra tinha autorização para ser colocada no local.
A peça foi retirada do local ainda na manhã desta quinta.

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