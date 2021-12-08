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Banco Central

Fluxo cambial total em novembro fica negativo em US$ 3,398 bi, mostra BC

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,776 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 41,847 bilhões e de retiradas no total de US$ 38,071 bilhões
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 dez 2021 às 15:21

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 15:21

Depois de encerrar outubro com entradas líquidas de US$ 766 milhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 3,398 bilhões em novembro, informou nesta quarta-feira (08), o Banco Central.
O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,776 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 41,847 bilhões e de retiradas no total de US$ 38,071 bilhões.
O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo de novembro foi negativo em US$ 7,174 bilhões, com importações de US$ 20,363 bilhões e exportações de US$ 13,189 bilhões.
Nas exportações, estão incluídos US$ 1,646 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,685 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 8,858 bilhões em outras entradas

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