Fluxo cambial total em novembro fica negativo em US$ 3,398 bi, mostra BC

Depois de encerrar outubro com entradas líquidas de US$ 766 milhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 3,398 bilhões em novembro, informou nesta quarta-feira (08), o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,776 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 41,847 bilhões e de retiradas no total de US$ 38,071 bilhões.

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de novembro foi negativo em US$ 7,174 bilhões, com importações de US$ 20,363 bilhões e exportações de US$ 13,189 bilhões.