Entenda por que o touro é considerado símbolo do mercado financeiro

Touro Dourado inaugurado em frente a B3, em São Paulo Crédito: Divulgação

Instalada pela Bolsa de Valores (B3) na última terça-feira (16), no Centro Histórico de São Paulo , a estátua do Touro Dourado amanheceu vandalizada nesta quarta-feira (17) e virou notícia mais uma vez. O monumento praticamente já se tornou um ponto turístico na capital paulista, basta uma busca rápidas nas redes sociais para ver dezenas de pessoas posando ao lado da estátua. Mas você sabe o que representa esse animal para o mercado financeiro?

O touro no mercado financeiro representa a "força e otimismo dos investidores". Essa metáfora é usada para se referir ao movimento de alta nos papéis, quando os preços estão subindo, o chamado "bull market”. Esse termo traduz o movimento que o animal faz quando ataca, utilizando seus chifres em uma trajetória de baixo para cima.

É uma tradição no mundo da bolsa de valores associar os movimentos dos mercados ao de animais. Além do touro, o urso é muito utilizado nas simbologias. Enquanto o primeiro quer dizer que o preço das ações está subindo, o segundo simboliza o mercado em queda, uma vez que o seu ataque é de cima para baixo.

Segunda a B3, a escultura inspirada no Touro de Wall Street foi um presente do economista Pablo Spyer e do artista plástico Rafael Brancatelli “para a cidade de São Paulo e para o mercado financeiro brasileiro.”

TOURO DE WALL STREET

Chamada de "Charging Bull", a estátua de mais de três toneladas, é sinônimo de Wall Street Crédito: Pixabay

O que disseminou a figura do animal como o símbolo do mercado de ações foi a estátua do touro de bronze instalada perto da Bolsa de Valores de Nova Iorque. A imagem se tornou um símbolo de Wall Street. Chamada de "Charging Bull", ela tem mais de três toneladas e foi criada pelo escultor siciliano Arturo Di Modica, em 1989. A obra foi financiada de seu próprio bolso, com custo estimado de US$ 350 mil.