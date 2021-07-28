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Reforma do IR

Texto da reforma do IR deve entrar em votação na próxima semana, diz Sabino

O relator da proposta disse ainda que vai trazer governadores e prefeitos para o diálogo; Mais cedo, o presidente da Casa, Arthur Lira, havia previsto esse prazo no Twitter
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jul 2021 às 15:03

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 15:03

Deputado Celso Sabino (PSDB - PA)
Deputado Celso Sabino (PSDB - PA) Crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados
O relator da proposta de reforma do Imposto de Renda, deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA), disse que o texto deve entrar em votação na próxima semana com a volta do recesso na Câmara dos Deputados. Mais cedo, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) havia previsto esse prazo em sua conta no Twitter.
Após se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Sabino disse ainda que vai trazer governadores e prefeitos para o diálogo para garantir que não haja prejuízo a Estados e municípios.
Ele comentou a proposta de criar gatilhos na reforma para o caso de queda de arrecadação pelos Entes. "Nenhuma prefeitura vai perder nenhum centavo, não vamos aceitar".
Na saída da reunião, Guedes disse que o relator tem "proposta ousada" de redução de tributos para empresa também nos anos seguintes à entrada em vigor da reforma.

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