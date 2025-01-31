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Risco de queimadura

Stanley anuncia recall no Brasil de tampas de dois modelos de garrafas térmicas

Empresa orienta que uso seja interrompido imediatamente; troca de reposição é só da tampa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 jan 2025 às 19:47

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 19:47

Depois dos Estados Unidos, a Stanley anunciou um recall de dois modelos de garrafas térmicas: a Switchback e a Trigger Action. Os produtos foram fabricados na China entre os anos de 2016 e 2022, e apresentaram problema na tampa. Os clientes de produtos desses modelos ganharão uma tampa de reposição.
"Na Stanley 1913, estamos comprometidos com a melhoria constante e focados na criação de produtos de qualidade que são feitos para a vida toda", informa comunicado emitido pela assessoria de imprensa no Brasil.
Mais de 2,5 milhões de unidades dos modelos Switchback e Trigger Action foram retirados do mercado
Os modelos de garrafas térmicas da Stanley que passarão por recall na tampa  Crédito: Divulgação/Stanley
Segundo a nota, no caso das garrafas térmicas Switchback, o defeito foi encontrado na de 473 ml (16oz) com número de identificação 20-01436.
No caso da Trigger Action, elas envolvem as de 354 ml (12oz) e de 250 ml (8.5oz). Os números de identificação da garrafa de 354 ml são o 20-02825, 20-02033. Já no caso da Trigger Action de 250ml, é o lote 20-02824. Na imagem abaixo é possível identificar onde está localizado o número do lote.
No comunicado emitido pela empresa nos EUA, é informado que há risco de queimadura se o uso for continuado.
"As roscas da tampa podem encolher quando expostas ao calor e ao torque, fazendo com que a tampa se solte durante o uso, representando um risco de queimadura", informa o texto.
Em dezembro passado, a Stanley anunciou o recall de cerca de 2,6 milhões de garrafas térmicas dos dois modelos vendidas nos Estados Unidos entre junho de 2016 e o mês passado, segundo comunicado da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA. Na ocasião, a empresa no Brasil disse que estava em processo de contato com as agências regulatórias legais ao redor do mundo para avaliar os passos seguintes.
Nos EUA, as garrafas, que custam entre US$ 20 (R$ 119) e US$ 50 (R$ 298), dependendo do modelo, foram vendidas por varejistas como Amazon, Walmart e Target.
Imagem indica onde localizar lote de garrafa da Stanley que passará por recall Crédito: Stanley/Divulgação

Como realizar a troca?

Para realizar a troca, a Stanley orienta ao cliente entrar em contato pelo telefone 0800-7618630 (de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas, exceto feriados).
Outra forma é encaminhar um mail para o [email protected]
O comunicado completo pode ser localizado no seguinte endereço na internet: https://stanley1913tmrecallint.expertinquiry.com/

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