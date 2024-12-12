Queridinha dos capixabas, Stanley retira 2,5 milhões de garrafas do mercado

Mais de 2,5 milhões de unidades dos modelos Switchback e Trigger Action foram retirados do mercado Crédito: Divulgação

Famosa pelos copos com capacidade para manter bebidas geladas por longas horas e queridinha do público capixaba, a marca norte-americana Stanley retirou cerca de 2,6 milhões de garrafas térmicas do mercado, nesta quinta-feira (12), após dezenas de usuários se queimarem com líquido quente nos Estados Unidos.

A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos solicitou a retirada dos modelos Switchback e Trigger Action por conta de falhas nas roscas das tampas, que podem apresentar "risco de queimaduras". A empresa recebeu 91 reclamações em todo o mundo por esse motivo. Além disso, foram registrados 38 feridos por queimaduras.

No país, é possível encontrar os modelos recolhidos com preços que variam de R$ 150 a 300 reais, mas até o momento não há registro de usuários brasileiros afetados pelos problemas observados no exterior.