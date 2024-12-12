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Problemão

Queridinha dos capixabas, Stanley retira 2,5 milhões de garrafas do mercado

Órgão norte-americano identificou falhas nas roscas das tampas de dois modelos de garrafas, que podem causar riscos de queimaduras aos usuários

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2024 às 20:41
Mais de 2,5 milhões de unidades dos modelos Switchback e Trigger Action foram retirados do mercado
Mais de 2,5 milhões de unidades dos modelos Switchback e Trigger Action foram retirados do mercado Crédito: Divulgação
Famosa pelos copos com capacidade para manter bebidas geladas por longas horas e queridinha do público capixaba, a marca norte-americana Stanley retirou cerca de 2,6 milhões de garrafas térmicas do mercado, nesta quinta-feira (12), após dezenas de usuários se queimarem com líquido quente nos Estados Unidos.
A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos solicitou a retirada dos modelos Switchback e Trigger Action por conta de falhas nas roscas das tampas, que podem apresentar "risco de queimaduras". A empresa recebeu 91 reclamações em todo o mundo por esse motivo. Além disso, foram registrados 38 feridos por queimaduras.
No país, é possível encontrar os modelos recolhidos com preços que variam de R$ 150 a 300 reais, mas até o momento não há registro de usuários brasileiros afetados pelos problemas observados no exterior. 
Em um comunicado à imprensa dos Estados Unidos, a Stanley informou que está "comprometida com a melhoria constante e focada em criar produtos de qualidade feitos para durar a vida inteira".

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