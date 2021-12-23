Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Sistema dos Correios fica fora do ar por quase duas horas
Correios

Sistema dos Correios fica fora do ar por quase duas horas

O portal e os sistemas internos ficaram fora do ar na manhã desta quinta-feira (23), mas a estatal diz não ter havido perda ou sequestro de dados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 dez 2021 às 18:41

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 18:41

Agência dos Correios
Agência dos Correios Crédito: Divulgação
O portal e os sistemas internos dos Correios ficaram fora do ar na manhã desta quinta-feira (23) por quase duas horas, mas a estatal diz não ter havido perda ou sequestro de dados.
Os Correios já voltaram a operar com quase toda a capacidade, de acordo com nota da empresa. O portal já está no ar.
"As equipes técnicas que estão atuando para normalização integral no menor tempo possível e não há qualquer indício de perda de informação ou sequestro de dados", diz.
Segundo a assessoria dos Correios, a instabilidade no sistema não afetará o serviço de entregas, porque o programa de logística das operações não foi afetado.
A estatal também informou ser improvável a possibilidade de ataque hacker, uma vez que não foi identificada nenhuma assinatura, como costuma ocorrer nesses casos. Contudo, a área técnica da estatal está investigando o caso.
Um grupo de Telegram supostamente pertencente ao Lapsus$, grupo hacker que assumiu autoria do ataque aos sistemas do Ministério da Saúde, anunciou às 2h13 desta madrugada um ataque contra os Correios.
A mensagem dizia ainda que traria mais informações em breve, o que até às 11h30 não havia ocorrido.

Veja Também

Carro dos Correios é roubado enquanto fazia entregas em Vitória

Trabalhadores dos Correios terão reajuste salarial de 9,75%

No último dia 10, os sistemas da Saúde foram invadidos e até hoje a pasta trabalha para restabelecê-los integralmente. O Conecte SUS, aplicativo responsável pela emissão do certificado de vacinação contra a Covid-19, segue indisponível.
Na ocasião, usuários que tentassem acessar o site encontrariam um recado afirmando que os dados do sistema haviam sido copiados e excluídos, e que estavam nas mãos do grupo invasor.
"Nos contate caso queiram o retorno dos dados", dizia a mensagem.
O caso está sendo apurado pela Polícia Federal. Uma análise preliminar do órgão indicou que não houve sequestro de dados.
A hipótese principal das autoridades é a de que a ação criminosa foi motivada por ativismo político na internet, o chamado hacktivismo.
Em comunicado oficial sobre o caso, em 10 de dezembro, a PF informou que um inquérito foi instaurado "para apuração de autoria e materialidade dos crimes de invasão de dispositivo informático, interrupção ou perturbação de serviço informático, telemático ou de informação de utilidade pública e associação criminosa".
"Foi constatado que os bancos de dados de sistemas do Ministério da Saúde não foram criptografados pelos hackers", afirmou o texto.

Veja Também

Ex-funcionária dos Correios que ajudou bandidos em roubo é presa no ES

Correios pagam lucro bilionário à União; vale a pena privatizar?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Correios
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados