Sem Lira e Pacheco, nós não estaríamos aqui hoje, diz Haddad

(Rogério Ceron, secretário do Tesouro, que acompanhou parte da entrevista, responde). O arcabouço cria uma direção de movimento (para a trajetória da dívida pública). O que esse pessoal está discutindo é a velocidade do movimento. Dizem que não vai se atingir tal patamar, a estabilização (do nível da relação dívida/PIB) em 2026, mas em 2029, por exemplo. Ainda assim, você criar um horizonte de estabilidade, de convergência. Sai daquela discussão de janeiro, de que haveria um descontrole total de gastos, uma trajetória explosiva da dívida, uma pressão inflacionária muito forte. Essa discussão acabou. A discussão (agora) é da intensidade do movimento (da relação dívida/PIB). (Haddad completa a resposta:) Pode acelerar ou retardar (a velocidade do controle da dívida pública), mas o movimento, o desenho é que é importante, se é consistente. O torque que você vai dar para o assunto [ritmo de contenção da dívida] depende do governo, da circunstância política, do que vai acontecer no mundo. Mas nós estudamos todas as regras fiscais da atualidade. A pergunta é: tem uma regra no mundo melhor do que essa? Então, sugere que a gente estuda. Se a imprensa nos apresentar uma regra, em qualquer país civilizado, em desenvolvimento, BRICs, G20, OCDE, uma regra melhor do que essa, nós estamos dispostos a conversar. Economistas dos mais variados espectros ideológicos, que tem uma representatividade, um compromisso com o país, estão dizendo que esse desenho pode funcionar. Mas, é óbvio, do mesmo jeito que tem um Lindbergh (Farias, o deputado federal do PT) daqui, tem um Lindbergh de lá, do outro lado.