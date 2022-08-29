Saiba se você tem direito ao PIS/Pasep esquecido e como sacar

Quem trabalhou tanto na iniciativa privada como no setor público entre 1971 e 1988, e ainda não fez o saque das cotas, está apto a realizar o saque.

Segundo a caixa, R$ 24 bilhões estão disponíveis no total. O valor médio de saque é de R$ 2,3 mil, mas isso depende do período trabalhado e do valor do salário na época.

Pessoa acessando o aplicativo do FGTS no celular Crédito: Vitor Jubini

COMO CONSULTAR

O jeito mais simples de realizar o saque é através do aplicativo do FGTS . Basta fazer o download na loja de aplicativos do telefone celular e acessar o aplicativo. Já na tela inicial será informado se há saldo disponível para saque.

Clicando na mensagem, o usuário será direcionado à tela onde poderá informar o número de uma conta bancária de qualquer instituição onde o calor será creditado.

Caso o titular da cota já tenha falecido, os herdeiros podem fazer o saque. No aplicativo, basta selecionar a opção “outras situações de saque”, PIS/Pasep - falecimento do trabalhador. Depois, basta anexar os documentos que serão solicitados e seguir o passo a passo no aplicativo para fazer.

“É de todo interesse, e um esforço da Caixa, que as pessoas conheçam o direito, tenham acesso facilitado a ele, e pratiquem efetivamente o saque”, explicou o vice-presidente do Agente Operador Caixa, Edilson Carrogi. Todo o processo, para ambos os casos, também pode ser realizado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

COMO REALIZAR O SAQUE DO PIS/PASEP?

Em 2019 o Governo Federal liberou o saque integral de cotas do PIS-Pasep. Antes disso, era possível sacar o dinheiro somente em situações especiais, como aposentadoria e doenças graves.

Baixe o aplicativo do FGTS na loja do seu celular (iOS e Android)

Faça login com seus dados.

Caso tenha saldo disponível vai aparecer a informação “você possui saque disponível” na parte superior da tela. Clique na mensagem.

na parte superior da tela. Clique na mensagem. Depois, na parte debaixo da tela, clique no botão “solicitar saque do PIS/Pasep” .

. Agora, escolha entre as opções “creditar em conta” ou “sacar presencialmente” .

ou . Para a opção “creditar em conta” o valor pode ser creditado em uma conta de qualquer banco indicado pelo trabalhador, sem nenhum custo adicional.

o valor pode ser creditado em uma conta de qualquer banco indicado pelo trabalhador, sem nenhum custo adicional. O saque também pode ser feito de forma presencial, com o Cartão Cidadão, nas lotéricas ou terminais de autoatendimento da Caixa, até R$ 3 mil.

Para os herdeiros, clique em “meus saques” , na parte debaixo da tela, depois em “outras situações de saques” , em seguida clique em “PIS/Pasep - Falecimento do Trabalhador” . É necessário anexar os documentos solicitados e, então, é só clicar em “solicitar saque” , na parte inferior da tela.

, na parte debaixo da tela, depois em , em seguida clique em . É necessário anexar os documentos solicitados e, então, é só clicar em , na parte inferior da tela. Os saques também podem ser solicitados presencialmente nas agências da Caixa.

Em caso de dúvida, os trabalhadores podem acessar o app FGTS ou ligar para o telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, ou para o 0800 104 0104, para demais regiões.

ESTE NÃO É O ABONO SALARIAL DO PIS

É importante entender que o saque dessas cotas é diferente do Abono Salarial . O Abono é um benefício anual para quem está cadastrado no PIS ou Pasep há pelo menos 5 anos e que tenha exercido uma atividade remunerada durante 30 dias, consecutivos ou não, no ano considerado para apuração.

Os fundos PIS e Pasep foram extintos e migrados para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para contas em nome dos trabalhadores, devido à Medida Provisória 946/2020. De acordo com a Caixa, desde a migração até o dia o último dia 31 de julho deste ano, mais de R$ 493 milhões foram pagos em 340 mil pagamentos realizados.