Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Redução de salário e suspensão de contrato serão prorrogadas por 2 meses
Acordo com trabalhadores

Redução de salário e suspensão de contrato serão prorrogadas por 2 meses

Paulo Guedes confirmou ampliação de medida e também afirmou que o programa Renda Brasil, substituto do Bolsa Família, será lançado na terça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 16:37

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 16:37

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta sexta-feira (21) que o programa de suspensão de contratos de trabalho e corte de jornada e salário vai ser prorrogado por mais dois meses.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve diagnóstico negativo para a doença
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que programa para manter empregos foi o mais efetivo na pandemia Crédito: Marcello Casal Jr*/Agência Brasil
Para ele, esse foi o programa mais efetivo elaborado durante a pandemia em termos de gastos e que a extensão servirá para manter empregos enquanto a economia se recupera.
"[Foi possível] preservar 16 milhões de empregos gastando R$ 20 bilhões e pouco. O programa tem tanto sucesso que vamos estender por mais dois meses justamente para continuar preservando esses empregos enquanto a economia faz essa volta em V", disse.
O programa que visa evitar demissões em massa durante a pandemia da Covid-19 foi criado em 1º de abril. Quando o programa foi criado, a ideia era que a suspensão de contrato fosse válida por até dois meses.

Veja Também

Suspensão e redução da jornada são metade dos acordos feitos na pandemia

Decreto permite suspensão e redução de jornada por até 4 meses

Veja como fica a MP que permite suspensão de contrato e redução de jornada

A ampliação do prazo do programa já foi feita uma vez anteriormente. Em julho, Bolsonaro publicou um decreto permitindo que os acordos tenham validade por até 120 dias. Esse é o período máximo, portanto, atualmente em vigor.
Até esta quarta-feira (19), mais de 16,3 milhões de acordos de redução de jornada e suspensão temporária de contratos foram assinados.
Segundo os técnicos, não será preciso aumentar o orçamento do programa para a prorrogação.
O ministro afirmou que o governo vai anunciar mais medidas na próxima terça-feira. Segundo ele, serão lançados os programas da carteira de trabalho Verde e Amarela, voltada ao mercado de trabalho, e do chamado Renda Brasil (expansão do Bolsa Família).

Veja Também

Renda Brasil deve pagar R$ 300 a 21 milhões de famílias no país

Para bancar Renda Brasil, governo quer limitar acúmulo de benefícios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados