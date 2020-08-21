Redução de salário e suspensão de contrato serão prorrogadas por 2 meses

O ministro da Economia, Paulo Guedes , confirmou nesta sexta-feira (21) que o programa de suspensão de contratos de trabalho e corte de jornada e salário vai ser prorrogado por mais dois meses.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que programa para manter empregos foi o mais efetivo na pandemia Crédito: Marcello Casal Jr*/Agência Brasil

Para ele, esse foi o programa mais efetivo elaborado durante a pandemia em termos de gastos e que a extensão servirá para manter empregos enquanto a economia se recupera.

"[Foi possível] preservar 16 milhões de empregos gastando R$ 20 bilhões e pouco. O programa tem tanto sucesso que vamos estender por mais dois meses justamente para continuar preservando esses empregos enquanto a economia faz essa volta em V", disse.

O programa que visa evitar demissões em massa durante a pandemia da Covid-19 foi criado em 1º de abril. Quando o programa foi criado, a ideia era que a suspensão de contrato fosse válida por até dois meses.

A ampliação do prazo do programa já foi feita uma vez anteriormente. Em julho, Bolsonaro publicou um decreto permitindo que os acordos tenham validade por até 120 dias. Esse é o período máximo, portanto, atualmente em vigor.

Até esta quarta-feira (19), mais de 16,3 milhões de acordos de redução de jornada e suspensão temporária de contratos foram assinados.

Segundo os técnicos, não será preciso aumentar o orçamento do programa para a prorrogação.