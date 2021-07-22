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Imposto de Renda

Receita abre consulta do 3° lote de restituição do IR nesta sexta (23)

Contribuinte pode acessar informações sobre disponibilidade da restituição no site da Receita Federal. Neste lote serão creditados R$ 5,8 bilhões nas contas de 5 milhões de cidadãos

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2021 às 20:08
Site da Receita Federal
Site da Receita Federal permite consulta ao lote de restituição Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Receita Federal libera a partir das 10h desta sexta-feira (23) a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF) 2021. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.
O crédito bancário para 5.068.229 contribuintes será feito no dia 30 de julho, no valor total de RS 5,8 bilhões. Desse total, R$ 354.326.718,95 referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade legal, sendo 13.985 idosos acima de 80 anos, 95.298 contribuintes entre 60 e 79 anos, 8.987 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 36.616 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Foram contemplados ainda 4.913.343 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 18 de maio deste ano.
Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".
A página apresenta orientações e canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no portal e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

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A Receita Federal disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Instituição informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.
O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.
Nesse caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).
Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicar em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".
Com informações da Receita Federal

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