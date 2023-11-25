Promessa de Haddad de alternativa a desoneração não deve impedir derrubada de veto

Líderes do Congresso Nacional afirmam que a promessa do ministro Fernando Haddad (Fazenda) de criar uma alternativa para a desoneração da folha de pagamento não deve impedir o Legislativo de derrubar o veto total do presidente Lula (PT) à lei.

Deputados e senadores afirmam sob reserva que o Ministério da Fazenda tem ignorado negociações feitas pelo próprio governo durante a tramitação das propostas. Citam os casos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) e do Marco das Garantias.

Parlamentares afirmam ainda que o ministro poderia ter apresentado um plano B até o mês passado, quando o Senado adiou em uma semana a aprovação do projeto de lei na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE ).

Reclamam, também, do baixo índice de empenho de algumas emendas, o que deixa deputados e senadores expostos a críticas de prefeitos por promessas de entregas não cumpridas, a poucos meses das eleições municipais de 2024.

O veto total de Lula ao projeto da desoneração foi antecipado pelo Painel S.A., da Folha, nesta quinta-feira (23). Na manhã desta sexta (24), Haddad afirmou que o governo apresentará até o fim do ano uma proposta para substituir a desoneração da folha de pagamento.

Segundo ele, as medidas para equacionar o fim da desoneração serão enviadas após a COP 28, quando a votação da Reforma Tributária já deverá ter acontecido.

Congresso Nacional e o Palácio do Planalto Crédito: Ricardo Stuckert

Para ganhar tempo até a aprovação da Reforma Tributária, o governo cogitou pedir que o texto também fosse votado pelo plenário do Senado. A ideia acabou descartada, no entanto, diante do risco de uma dupla derrota.

Deputados e senadores dizem que o governo só teria sido bem-sucedido se tivesse vetado apenas o socorro a prefeituras que não têm regimes próprios de Previdência -também previsto no projeto de lei.

Relator da proposta no Senado, Ângelo Coronel (PSD-BA) afirma que a intenção do ministro de zerar o déficit das contas públicas no ano que vem é "louvável", mas diz que isso não pode ser feito "sacrificando quem paga imposto".

"Pode ser que na volta da COP (reunião climática da ONU, que acontece nas primeiras duas semanas de dezembro), o governo mande um projeto similar ao que já foi aprovado. E aí ele tenha certeza de que será bem absorvido pelo mercado e pelas prefeituras. Se for algo diferente, não tenho dúvidas de que não será bem-vindo", ironizou.

"E quanto à questão das prefeituras, o maior credor das prefeituras é a União. Se você não chega agora, dá a mão e desonera as prefeituras, vão ficar todas inviáveis. A grande maioria está falida. Então vamos trabalhar para derrubar o veto."

Mesmo após a declaração do ministro da Fazenda, o autor do projeto e líder da União Brasil, senador Efraim Filho (PB), foi na mesma linha. Efraim disse que o Congresso vai tentar derrubar o veto até o final do ano.

"Vamos nos esforçar para reverter essa decisão e derrubar o veto ainda este ano, já que o projeto foi aprovado com apoio sólido e ampla maioria nas duas Casas", declarou por meio de nota.

Senadores e deputados não descartam, inclusive, tentar derrubar o veto da desoneração na próxima sessão do Congresso, prevista inicialmente para terça-feira que vem (28). A sessão, no entanto, já foi adiada diversas vezes por falta de acordo.

Há quem afirme preferir esperar o próximo ano para isso, para não ter mais um embate com o governo ainda em 2023, uma vez que o veto à desoneração, especificamente, não tranca a pauta do plenário - e, portanto, não impede que outros temas sejam votados antes.

O veto integral representa uma importante vitória para Haddad, que conseguiu convencer a ala política do Planalto a negar a renovação dos incentivos a 17 setores da economia.

Segundo pessoas que participaram da última reunião sobre o tema no Palácio, o presidente Lula se convenceu dos argumentos de Haddad em defesa do caixa da União e do cumprimento das metas fiscais do próximo ano.

Por ano, a desoneração implica uma redução de R$ 9,4 bilhões na arrecadação federal. Desde que foi criada, em 2012, a medida já representou a supressão de cerca de R$ 140 bilhões em receitas.