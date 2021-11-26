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Animais de estimação

Produto de pet lidera alta de buscas para Black Friday no Google

Na manhã desta quarta-feira (24), a busca por "pet shop" saltou quase 550%. O termo ficou em primeiro lugar entre os dez com maior crescimento de todas as categorias de produtos

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 09:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 nov 2021 às 09:58
Para fazer a adaptação de gato e cachorro precisa de alguns cuidados, determinação e paciência
Busca por produtos para animais de estimação explodiu no Google nos dias que antecedem a Black Friday Crédito: Pexels
O interesse por produtos para animais de estimação explodiu no Google nos dias que antecedem a Black Friday, segundo dados da empresa sobre a data.
Na manhã desta quarta-feira (24), a busca por "pet shop" saltou quase 550%. O termo ficou em primeiro lugar entre os dez com maior crescimento de todas as categorias de produtos. No dia anterior, ele também figurou nos mais pesquisados pelos consumidores, com quase 600% de alta.
Camas para pet, shampoo e comedouro para cachorro estiveram entre os mais procurados na semana. Nesta quinta (25) à tarde, se destacaram tapete higiênico para cachorro, anti-pulgas, ração para gato e suplemento vitamínico, segundo o Google.

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