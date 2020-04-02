Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Preço do petróleo sobe 10% após Trump falar em acordo entre Rússia e sauditas
Guerra do óleo

Preço do petróleo sobe 10% após Trump falar em acordo entre Rússia e sauditas

Barril teve valorização de 10% no mercado desta quinta-feira. Segundo presidente americano, as negociações entre os países que lançaram a disputa devem ser finalizadas em poucos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 11:34

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 11:34

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse acreditar que a Rússia e a Arábia Saudita farão um acordo sobre a guerra de preços do petróleo "em um futuro não muito distante". A declaração fez o preço do barril saltar 10% nas cotações desta quinta-feira (02).
Data: 06/12/2019 - ES - Linhares - Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre
Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre, em Jaguaré Crédito: Carlos Alberto Silva
O petróleo Brent subia US$ 2,39, ou 9,66%, para US$ 27,13 por barril, às 8:30 (horário de Brasília). O petróleo WTI avançava US$ 1,90, ou 9,35%, a US$ 22,21 por barril.
Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano confirmou que se encontrará com empresas petrolíferas nesta sexta-feira, 3. A informação foi adiantada nesta tarde pelo Wall Street Journal. Segundo o jornal americano, a reunião será realizada na Casa Branca com a presença dos CEOs de ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum Corp e Continental Resources.

Veja Também

Petrobras reduz produção e pode demitir ou cortar salário de 2 mil no ES

ES pode perder até R$ 1 bi em royalties com a "guerra do petróleo"

"Acho que sei o que fazer para resolver isso", declarou Trump, em referência à crise na indústria de petróleo. Os preços da commodity energética têm sido pressionados por uma queda na demanda, devido à pandemia de coronavírus, e por uma alta na oferta, decorrente do impasse entre sauditas e russos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados