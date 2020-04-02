Preço do petróleo sobe 10% após Trump falar em acordo entre Rússia e sauditas

O presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, disse acreditar que a Rússia e a Arábia Saudita farão um acordo sobre a guerra de preços do petróleo "em um futuro não muito distante". A declaração fez o preço do barril saltar 10% nas cotações desta quinta-feira (02).

Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre, em Jaguaré Crédito: Carlos Alberto Silva

O petróleo Brent subia US$ 2,39, ou 9,66%, para US$ 27,13 por barril, às 8:30 (horário de Brasília). O petróleo WTI avançava US$ 1,90, ou 9,35%, a US$ 22,21 por barril.

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano confirmou que se encontrará com empresas petrolíferas nesta sexta-feira, 3. A informação foi adiantada nesta tarde pelo Wall Street Journal. Segundo o jornal americano, a reunião será realizada na Casa Branca com a presença dos CEOs de ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum Corp e Continental Resources.