Portaria diz que INSS tem que autorizar vistoria de peritos em agências

Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria. Crédito: Vitor Jubini

SÃO PAULO - O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social , Leonardo Rolim, disse neste domingo (20) que médicos peritos mentem quando afirmam não haver condições de retornar ao trabalho nas agências.

No entanto, a crise ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (21). Uma portaria publicada pelo órgão estabelece que as vistorias anunciadas pelos peritos precisam de autorização para serem realizadas.

Em entrevista à Globonews, Rolim afirmou que a reabertura dos postos do INSS ocorreu a partir de um planejamento que incluiu a compra de equipamentos de proteção individual e coletiva e a implantação de um protocolo de segurança sanitária.

"Não abrimos antes porque chegamos à conclusão de que não estávamos prontos. Quando entendemos que o INSS estava pronto, abrimos. E para tristeza minha e da população como um todo, infelizmente, a associação dos médicos peritos não quis que os peritos voltassem ao trabalho", disse.

A ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos) divulgou neste domingo que fará vistoria própria nas agências na segunda (21).

Em nota divulgada no site da associação, a categoria diz que a perícia só retornará ao trabalho quando as inspeções próprias constatarem regularidade. "Nós detemos o conhecimento técnico", afirmam.

Segundo a portaria publicada no Diário Oficial nesta segunda, a associação deverá solicitar a vistoria por meio de ofício ao superintendente-regional do INSS, que tem três dias úteis para dar uma resposta; um servidor ou o próprio responsável pela agência terá que acompanhar a avaliação; além disso, a vistoria também só poderá ocorrer fora do horário de atendimento.

AGÊNCIAS FECHADAS DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA

Fechadas desde março, quando do início da pandemia, agências do INSS começaram a reabrir no dia 14 de setembro para atendimentos agendados.

O impasse do instituto com os peritos médicos começou dias antes, quando, após inspeção, a categoria solicitou adequações nas salas de perícia.

A entidade que representa a perícia federal diz que os EPIs (equipamentos de proteção individual) fornecidos pelo INSS são de qualidade ruim, que as agências não têm ventilação e nem segurança.

O Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social em São Paulo chegou a conseguir uma liminar contra a reabtertura em São Paulo, mas o INSS conseguir reverter a decisão.

Na sexta-feira (18), após os peritos manterem a recusa de volta ao trabalho, a secretaria especial de Previdência e Trabalho publicou uma convocação aos médicos que atuam em 150 agência do INSS em todo o país.

O documento foi assinado pelos secretários Bruno Bianco (de Previdência e Trabalho) e Narlon Nogueira (de Previdência).

Desde o início do ano passado, os peritos médicos viraram uma carreira federal independente do INSS. Eles são, desde então, vinculados diretamente à secretaria de Previdência e Trabalho.

Quem não comparecer o trabalho a partir de segunda poderá ter o dia descontado. À GloboNews, Rolim afirmou que o trabalho da perícia é uma atividade classificada como essencial, o que os impediria de fazer greve.

"A secretaria de Previdência deverá tomar as medidas administrativas. Não só é falta, mas é um ato que descumpre a lei o não comparecimetno ao trabalho."

O presidente do INSS afirmou também que todas as agências nas quais as perícias foram liberadas tem um plano de higienização entre cada um dos atendimentos e que a resistências dos médios em voltar ao trabalho seriam um comportamento minoritário.