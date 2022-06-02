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Economia do País

PIB do Brasil cresce 1% no primeiro trimestre de 2022

Resultado ficou um pouco abaixo das expectativas do mercado financeiro. No período, os serviços tiveram alta de 1%, enquanto a indústria cresceu apenas 0,1% e a agropecuária recuou 0,9%

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 09:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jun 2022 às 09:47
O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022, frente aos três meses imediatamente anteriores, apontam dados divulgados nesta quinta-feira (2) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O resultado, porém, ficou abaixo da expectativa dos especialistas. De acordo com a agência Reuters, era esperado um avanço de 1,2% sobre os meses anteriores.
Movimentação do comércio: ruas ficaram cheias na Glória no dia da Black Friday 2020
Movimentação do comércio na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O IBGE também revisou o resultado do quarto trimestre de 2021, que passou de 0,5% para 0,7%.
De acordo com o instituto, o crescimento foi puxado pela alta no setor de serviços, que representa 70% do PIB do país. "Muitas dessas atividades são presenciais e tiveram demanda reprimida durante a pandemia", disse a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, em nota.
A agropecuária recuou 0,9% no mesmo período, porém, impactada principalmente pela estiagem na região sul. O clima diminuiu a estimativa na produção de soja deste ano. Já a indústria se manteve em estabilidade, com leve alta de 0,1%.
O governo estima que o PIB brasileiro deva crescer 1,5% neste ano, segundo o último boletim da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia.
O PIB representa o desempenho da economia de um país durante determinado período. Medido pelo IBGE, ele é divulgado a cada três meses.

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