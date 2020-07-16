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Expansão da economia

PIB da China cresce 3,2% no 2º trimestre

O crescimento em relação ao trimestre anterior foi de 11,5%. No primeiro semestre, a queda do PIB foi de 1,6% em relação aos seis primeiros meses de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 10:58

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 10:58

Projeção de crescimento para o PIB do ES varia de 1,3% a 5,2% em 2020
O resultado veio melhor do que a mediana das projeções coletadas pelo jornal The Wall Street Journal junto a economistas Crédito: Pixabay
economia da China registrou expansão de 3,2% no segundo trimestre, na comparação anual, após o tombo histórico dos primeiros três meses do ano (-6,8%), provocado pela pandemia do novo coronavírus. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 16, pelo Escritório Nacional de Estatísticas chinês.
O resultado veio melhor do que a mediana das projeções coletadas pelo jornal The Wall Street Journal junto a economistas, de alta de 2,6% no PIB do segundo trimestre, sobre o mesmo período do ano passado.
O crescimento em relação ao trimestre anterior foi de 11,5%. No primeiro semestre, a queda do PIB foi de 1,6% em relação aos seis primeiros meses de 2019.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

A produção industrial da China teve expansão anual de 4,8% em junho, após subir 4,4% em maio, segundo dados publicados nesta quinta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas. O resultado do mês passado veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.
Também na comparação anual, as vendas no varejo da segunda maior economia do mundo caíram 1,8% em junho, após recuarem 2,8% em maio. Neste caso, a projeção de economistas era de crescimento anual de 0,3% no último mês.
Já os investimentos em ativos fixos diminuíram 3,1% no primeiro semestre de 2020 ante igual período do ano passado. O resultado veio um pouco melhor do que a expectativa de analistas, que era de redução de 3,2%. Entre janeiro e maio, a queda anual dos investimentos havia sido bem mais intensa, de 6,3%. 

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